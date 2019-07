Ezeket a változásokat hozta a július - Kedvezőbb közjegyzői díjak, online adatszolgáltatás a szállodákban

A nagycsaládosokat, a lakásvásárlókat, az időseket és a fiatalokat is kedvezően érinti a július elsején hatályba lépett új közjegyzői díjrendelet, egyes eljárásokért a szokásos közjegyzői munkadíj felét vagy harminc százalékát kell megfizetni.A legfontosabb változás - a Magyar Országos Közjegyzői Kamara korábbi közlése szerint -, hogy a közjegyzői okirat szokásos munkadíjának mindössze 30 százalékát kell megfizetniük azoknak, akik július 1-jét követően lakáscélú jelzáloghitelhez a bank által megkövetelt, egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek.A kedvezmény érvényesítéséhez a közjegyző rendelkezésére kell bocsátani az okirat írásbeli tervezetét szerkeszthető formában - ezt tipikusan a hitelintézet készíti -, és fontos, hogy a közjegyzőnek ne kelljen benne érdemi tartalmi változtatást végeznie. A közjegyzői díj még alacsonyabb lehet, ha a hitelintézet minél rövidebbre fogja a kötelezettségvállaló nyilatkozat tervezetének szövegét, ha elektronikusan is elfogadja a közjegyzői okirat hiteles kiadmányát, valamint ha az okiratot a közjegyző irodájában írják alá.Az új lakások építéséhez és vásárlásához igénybe vehető, államilag támogatott lakáscélú hiteleknél - például a családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódó lakáshitel esetén - lesz a legkedvezőbb a közjegyző díja, amely ebben az esetben a szokásos díj harminc százalékát sem éri el.A nyugdíjkorhatárt betöltőknek a közjegyzői munkadíj háromnegyedét kell fizetniük a tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéseik közjegyzői okiratba foglalásáért. A díjat pedig a felére kell csökkenteni, ha az okirat írásra vagy olvasásra képtelen embernek készül, valamint ha a közjegyző kórházban fekvő betegnek készít végintézkedést vagy meghatalmazást.A nagycsaládosoknak - amennyiben közjegyzővel készíttetik az ingatlan-adásvételi szerződést - a szokásos munkadíj háromnegyedét, az első lakásukat vásárló 35 év alatti fiataloknak pedig - ha a lakás értéke nem haladja meg az illetéktörvény szerinti értéket - a szerződés elkészítéséért járó munkadíj felét kell kifizetniük.A közjegyzői munkadíj mértéke - ha az eljárás ügyértéke megállapítható - 200 millió forintig valamennyi ügyértéksávban szerződések esetén 4500 forinttal, nem peres eljárások esetén pedig 2250 forinttal emelkedik. Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat órabérben kell számítani: az egy óráért felszámítandó munkadíj 5500 forintra nő.A magyarországi szállodákban a júniusi regisztrációs időszak után hétfőn elindult a digitális adatszolgáltatás a nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ (ntak) rendszerébe.A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas - semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be. A rendszerben a legfontosabb turisztikai mérőszámokat lehet majd látni, azaz, hogy hány turista, melyik országból, hány napot tölt az adott szálláshelyeken, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és mennyi pénzt költ.A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) korábbi közlése szerint júliust követően szintén egy-egy hónapos regisztrációs időszak után 2019. október 1-jétől a panziók, 2020. január 1-jével pedig a kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, falusi és egyéb szálláshelyek, tehát a teljes szálláshelyszolgáltatási szektor digitálisan szolgáltat majd forgalmi statisztikai adatot.Mint írták, az egységes és digitalizált rendszer nagyban hozzájárul a turizmus versenyképességéhez, a szálláshely-szolgáltatási szektor fehéredéséhez és a szolgáltatók adminisztrációs- és adóterheinek csökkentéséhez. Ez teremti meg a lehetőségét annak, hogy jövő évtől 18 százalékról 5 százalékra csökkenhet a szálláshelyszolgáltatás áfája.Az MTÜ az új digitális adatszolgáltatási rendszer gördülékeny és zökkenőmentes bevezetése érdekében információs honlapot indított.