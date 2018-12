A mostani növekedési ciklus a magyar gazdaságtörténetbe óriási sikertörténetként fog bevonulni. Nem csak azért, mert hosszú ideje, már 7 éve növekedési szakaszban van az ország.Azért különleges ez a mostani helyzet, mert most fordul elő először, hogy van egy tartós növekedési ciklusunk, 7-10 év minimum, és a legfontosabb makro mérlegek rendben vannak. Az államháztartást fegyelmezetten menedzselik, a fizetési mérleg és a külkereskedelmi mérleg pozitív.Ebből az következik, hogy a következő leszálló ágba a magyar gazdaság úgy fog belemenni, hogy nincsenek egyensúlyi problémái. Vagyis a következő válságot sokkal kisebb problémákkal fogjuk átvészelni, mint eddig bármikor az elmúlt száz évben.Még azt is prognosztizálni vélem, hogy gazdasági visszaesés nélkül tudjuk a következő ciklust végig manőverezni, egy nagyon alacsony növekedéssel, de visszaesés nélkül. Korábban minden válságba úgy mentünk bele, hogy fizetési mérleg és államháztartási deficitproblémákkal küszködött az ország, a külkereskedelmi mérlegünk pedig tradicionálisan deficites volt. Most teljesen más a helyzet, és ez Trianon óta nem fordult elő.Ennél jobb állapotban még soha nem volt a magyar gazdaság.A teljes interjúolvasható.