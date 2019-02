Az Európai Bizottság megvétózta a Siemens és az Alstom vasúti üzletágának egyesülését

Elutasította a német Siemens AG és francia konkurense, az Alstom SA vasúti üzletágainak egyesülését szerdán az Európai Bizottság, mondván, hogy az ellentétes lenne az uniós belső piaci versenyszabályokkal.



"A bizottság elutasította az egyesülést, mivel a cégek nem voltak hajlandóak orvosolni súlyos aggályainkat" - mondta Margrethe Vestager uniós versenyjogi biztos.



"Megfelelő intézkedések híján a tervezett egyesülés magasabb árakat eredményezett volna és sértette volna a tisztességes versenyt a vasúti jelzőberendezések és a nagysebességű vonatok piacán" - tette hozzá.



Mint közölték, a bizottsághoz számos panasz érkezett a vizsgálat során ügyfelektől, versenytársaktól, iparági szövetségektől, szakszervezetektől, valamint egyes európai országok versenyhatóságaitól, hogy a lépés a kisebb rivális cégek kiszorításához, az innováció lassulásához, áremelkedéshez és a kínálat szűküléséhez vezetne.



Már korábban kiszivárgott, hogy a brüsszeli testület ellenzi az óriásfúziót, mert megítélése szerint az a jelenlegi formájában gyakorlatilag kiiktatná a versenyt a vasútépítés és vasútfejlesztés piacán, de sokan még bíztak benne, hogy a két vállalatnak bizonyos változtatásokkal sikerül meggyőznie a bizottságot.



A német és a francia kormány által is támogatott fúzió célja az lett volna, hogy az Airbus mintájára létrejöjjön egy, a globális piacon Kínával versenyezni képes nagy páneurópai vasúti társulás.



Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter hibásnak nevezte a döntést, amely szerinte Kína gazdasági és ipari érdekeit szolgálja. Elmondta, hogy Párizs és Berlin hamarosan javaslatot fog tenni az uniós versenyjog módosítására, hogy a helyzetet ne pusztán európai, hanem globális mértékben is vizsgálja az EU versenyhatóságaként eljáró Európai Bizottság, illetve a döntések során esetleg a tagállamok is véleményt nyilváníthassanak. Ezt német kollégája, Peter Altmaier is megerősítette.

Rámutatott, hogy tiszteletben tartják a döntést, azonban javaslatot fognak kidolgozni a jelenlegi szabályok korszerűsítésére annak érdekében, hogy az európai vállalatok felvehessék a versenyt amerikai és kínai versenytársaikkal.



Az Alstom és a Siemens is sajnálatát fejezte ki a döntés miatt. Előbbi szerint a lépés az európai vasútipari szektornak, az ügyfeleknek és az utazóknak is javára vált volna. Joe Kaeser, a Siemens igazgatótanácsának elnöke pedig úgy vélekedett, hogy a határozat mutatja, "sürgős" reformra van szükség az uniós előírásokban.



A két vállalat vezetői korábban azt nyilatkozták, hogy amennyiben az Európai Bizottság valóban megvétózza a fúziót, akkor nem lesz újabb próbálkozás a részükről.



A cégek 2017-ben állapodtak meg a fúzióról. Az összevonás előtt álló üzletágaik egyesített értékesítési árbevétele mintegy 18 milliárd dollár volt, ami valamivel több mint a fele a kínai állami CRRC Corp Ltd. vállalat 35 milliárd dolláros forgalmának. A TGV nagysebességű vonatot gyártó Alstom európai piaci részesedése 33 százalék, az ennek német megfelelőjét, az ICE-t kifejlesztő Siemensé pedig ennek nagyjából a fele, 17 százalék. Világpiaci részesedésük ugyanakkor csak 7, illetve 3 százalék, míg a CRRC-é 71 százalék a német SCI Verkehr tanácsadó cég adatai szerint. Hasonló indokokkal az Európai Bizottság szerdán elutasította a Wieland és az Aurubis német rézipari cégek egyesülését is, kiemelve, a fúzió sértené a versenyjogi szabályokat, és az árak növekedéséhez vezetne a szektorban.