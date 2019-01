Az eddig becsültnél nagyobb a szaúdi olaj- és gáztartalék

Mintegy negyven évvel azután, hogy államosították a szaúdi energetikai ágazatot, a kormány egy független auditáló céget bízott meg azzal, hogy felmérje az ország olaj- és gáztartalékát.



A DeGolyer and MacNaughton adatai szerint a szaúdi olajtartalék 268,5 milliárd hordó (1 hordó=159 liter), a gáztartalék pedig 325,1 ezer milliárd köbláb (mintegy 35,3 köbláb=1 köbméter) volt 2017 végén.



Az eddigi hivatalos szaúdi adatokban 2,2 milliárd köbméterrel kevesebb olajtartalék és 17,2 ezer milliárd köblábbal kisebb gáztartalék szerepelt.



A tartalékokra vonatkozó új adatok tovább növelik a Saudi Aramco szaúdi állami olajipari cég értékét azelőtt, hogy a vállalat - szerdai bejelentés szerint - 2021-ben tőzsdére viszi részvényeit.



A Saudi Aramco 2016 januárjában jelentette be, hogy a vállalat összesen 49 százalékos részvénycsomagját dobják piacra tíz év alatt. Első lépésben legfeljebb 5 százaléknyi tulajdonhányad eladására kerülne sor 100 milliárd dollár értékben.



Azóta több lehetséges időpont is megjelent a részvénykibocsátás kapcsán, szerdán azonban hivatalosan 2021 lett megjelölve.



Az Aramco részbeni privatizálásával tervezik finanszírozni a szaúdi trónörökös Vízió 2030 elnevezésű tervét, amely a kőolajtól túlságosan függő gazdaság átalakítását irányozza elő.