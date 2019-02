Átlagosan 15 százalékkal emeli dolgozói bérét a Lidl

Újabb, átlagosan 15 százalékos béremelést hajt végre a Lidl Magyarország március 1-jétől, csaknem 4600, az üzletekben és a raktárakban dolgozó munkavállaló fizetése nő - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint 2016 januárja óta összesen 75 százalékos béremelést valósít meg a Lidl Magyarország a bolti és raktári dolgozó munkavállalók körében.



A márciusi béremelés után az áruházakban dolgozó bolti eladók kezdő havi bruttó járandósága 267 ezer és 287 ezer forint között alakul. A három év munkaviszonnyal rendelkező bolti eladók esetében az elérhető legmagasabb bruttó havi járandóság 297 ezer forinttól 317 ezer forintig terjedhet nyolcórás munkaidőben, ez az összeg a havi bruttó alapbér és a béren kívüli juttatás összegét tartalmazza. Ezen felül fizetik ki a pótlékokat, amelyek összege előre nem meghatározható, de a tavaly átlagosan havonta bruttó 32 ezer forintot jelentett.



A logisztikai központokban dolgozó komissiózó feladatkört ellátó munkavállalók kezdő havi bruttó járandósága 277 ezer és 313 ezer forint között alakul, míg a már három év munkaviszonnyal rendelkező komissiózók legmagasabb bruttó havi járandósága 342 ezer és 393 ezer forint között lehet, ez a havi bruttó alapbér és a béren kívüli juttatás összege. A pótlékok összege ezekben a munkakörökben tavaly átlagosan havi bruttó 55 ezer forint volt.



A logisztikai központokban dolgozó targoncavezetők kezdő havi bruttó járandósága 302 ezer és 333 ezer forint között lesz az emelés után. A három év munkaviszonnyal rendelkező targoncavezetők elérhető legmagasabb bruttó havi járandósága 370 ezer forinttól 413 ezer forintig terjedhet nyolc órás munkaidőben. A pótlékok tavaly átlagosan havonta bruttó 60 ezer forintot jelentettek.



Emellé a vállalat a Lidl Egészségprogram keretében komplex egészségügyi szolgáltatást is biztosít minden munkavállalója számára, amely országszerte magánklinikai környezetben kínál számukra prevenciós és a gyógyulást elősegítő kényelmes, gyors és ingyenes megoldásokat.



Az üzletvezetők kezdő havi bruttó járandósága 449 ezer és 523 ezer forint között alakul, míg a már három év munkaviszonnyal rendelkező üzletvezetők legmagasabb bruttó havi járandósága 632 ezer és 695 ezer forint között lehet. A pótlékok tavaly átlagosan havonta bruttó 69 ezer forintot jelentettek. Ezen felül az áruházlánc - korlátlan magáncélú használattal - személyautót is biztosít üzletvezetőinek, akik szintén igénybe vehetik a vállalat által garantált egészségügyi szolgáltatást.



A vállalat a munkavállalók bérét további juttatásokkal egészíti ki, egyebek mellett csaknem 50 partner-üzlethálózatban érvényesíthető, akár 50 százalék árengedményt jelentő kedvezményprogrammal, valamint a törvényi előírásoknál nagyobb mértékben, 100 százalékban téríti a dolgozók munkába járási költségét is - közölte a Lidl Magyarország.