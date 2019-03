Átadták az Év terméke díjakat: prémium termékek és a kényelem kell a magyaroknak

A magyar fogyasztók 20 kategóriában értékelték a termékeket - közölte Vágvölgyi Mihály, a versenyt szervező Product of the Year Kft. sajtófőnöke az MTI-vel.



A díjazott termékeket a fogyasztók döntését elemző Inspira Research reprezentatív, 2000 fős kutatása alapján választották ki. Az innovatív termékeket egy szakmai zsűri pontozta, majd a fogyasztók értékelték kategóriánként.



A Product of the Year (POY), vagyis az Év terméke díj világszerte ismert innovációs termékdíjazási rendszer. A kutatás során a fogyasztók az attraktivitás, az innováció és az elégedettség mentén értékelik a márkákat, a végső sorrendet pedig kizárólag az előző három szempont alapján összesített, úgynevezett POY index határozza meg.



A tájékoztatás szerint a prémium kategóriába tartozó, illetve kényelmi termékek előretörését hozta a 2019-es év az Év terméke díj választáson, a legtöbb elismerést a Lidl termékei nyerték. Több, a gyors-, ugyanakkor egészséges reggeli étkezést támogató termék szerepel a díjazottak között, és erőteljes kategóriát képviselnek a különböző, nem alkoholos italok is. A szénsavas üdítő és energiaital mellett ezúttal már jegestea kategóriában is kiosztották Az Év terméke díjat - közölték.



Az Inspira Research idei kutatása szerint a nyertes termékek legfőbb jellemzője a valódi innováció. Csak olyan márka tudott nyerni a versenyben, amelyik innovációban legyőzte a kategórián belüli versenytársakat. Az innováció mellett a kipróbálók körében mért elégedettség is kimagasló, a vizsgált kategóriákban 10-ből 9 fogyasztó elégedettségének adott hangot a nyertes termékek kipróbálása után.



Az Év terméke díjat kapott a Lidl Magyarország öt terméke: előre csomagolt friss hal kategóriában a Fresh Fish Today Friss afrikai harcsa és egész pisztráng, saját márkás mosókapszula kategóriában a Formil mosókapszula termékcsalád, sportital kategóriában az Optisana Sport izotóniás ital, pezsgő kategóriában a Pannon Imperial Tradicionális pezsgő, a magas fehérjetartalmú joghurtok között pedig a Lidl Pilos Skyr joghurt.



Az Aldi Magyarország négy terméke is elismerést kapott 2019-ben: a frissen sütött pékáruk között az Azon melegében teljes kiőrlésű pur-pur vekni, napindító joghurt kategóriában a Snack Time Poharas joghurtdesszert müzlivel, a felvágott specialitások között a Gourmet Ínyenc tál, a virslik között pedig az Aldi Light hámozott sertésvirsli nyert.



A probiotikumos arcápoló kategóriában az év terméke az Ilcsi Szépítő Füvek Ilcsi Probiotikumos termékcsaládja lett.



Az Év terméke elismerést a tonhalkrémek között a Hamé Hungária Kft. Hamé Tonhalas krém zöldséggel kapta, a zabkásák közül a Úsovsko Hungary Kft. Fitt Reggeli zab-, rizskása nyerte.



Penészgátló festékadalékok kategóriában a PPG Trilak Kft. Héra Prémium penészgátló adalékja, a beltéri falfestékek között a Poli-Farbe Vegyipari Kft. Poli-Farbe Platinum Matt Latex beltéri falfestéke nyert.



A szénsavas üdítőitalok között a Márka Üdítőgyártó Kft. Márka szénsavas üdítő termékcsaládja kapott díjat.



A C-vitamiok között a BioCo Magyarország Kft. BioCoR C+D duo 1000 mg+D3-vitamin 2000 NE, és BioCoR Csipkebogyós RETARD C-vitamin 1000 mg kapta az elismerést.



A jegestea kategóriában a Coca-Cola HBC Fuzetea jegesteája, a szénsaventes ásványvíz kategória győztese a Magyarvíz Kft. Mizse Szénsavmentes Természetes Ásványvíz. Az energiaitalok között az AQUARIUS - AQUA Kft. WATT termékcsaládja kapta az Év terméke díjat.



A saját márkás étrend-kiegészítők Pharmanova Zrt. Livsane termékcsalád lett a cím nyertese.