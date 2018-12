Alkatrészgyárat létesít Magyarországon az Airbus Helicopters

Helikopterekhez szükséges alkatrészeket gyártó üzemet létesít Magyarországon az Airbus Helicopters, a 2021-re elkészülő beruházással több száz munkahely jön létre a magyar kormány és a vállalat együttműködésének köszönhetően - mondta a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn, Budapesten, sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter kiemelte, hogy a beruházás konkrét helyszínéért két kelet-magyarországi város verseng, a róluk szóló döntést jövő év elején hozzák meg és a döntést követően véglegesítik a költségvetési támogatásról szóló megállapodást. A kormány vissza nem térítendő támogatást biztosít az Airbus számára a beruházáshoz - tette hozzá.A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a beruházást Magyarország regionális versenyben nyerte el. A magyar emberek szakértelmébe, szorgalmába helyezi bizalmát az Airbus, amely a polgári és katonai használatú repülők, helikopterek gyártásának egyik vezető vállalata a világon, Európában pedig a legnagyobb légi és hadiipari vállalat. Az Airbus éves árbevétele több mint 67 milliárd euró volt az elmúlt években, világszerte mintegy 130 ezer embert foglalkoztat.A miniszter ismertette, hogy a két fél közötti együttműködés a gyár létesítésén kívül kiterjed még a honvédség részéről 36 új helikopter beszerzésére, ez nagymértékben hozzájárul azon célkitűzés eléréséhez, hogy a walesi vállalásoknak megfelelő határidőben teljesíthető legyen a NATO (Észak-atlanti Szerződés Szervezete) felé tett vállalás, miszerint az ország meghaladja a 2 százalékos védelmi-ipari költési küszöböt. Az Airbus-szal történt megállapodások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a védelmi költségvetésen belüli fejlesztési kiadások aránya is 20 százalék fölé szökjön.A megállapodás része, hogy a honvédség csapatszállító gépeket vásárolt a vállalattól, emellett egy oktatási és képzési programot is végrehajtanak közösen - tette hozzá.Szijjártó Péter elmondta, hogy az Airbus nem nevezhető újkeletű beruházónak, tekintettel arra, hogy egy mérnöki szolgáltatásokat folytató, mintegy 40 mérnököt foglalkoztató iroda működik Airbus kötelékben 2014 óta Magyarországon.A miniszter kiemelte, hogy az együttműködésnek köszönhetően Németországgal és Franciaországgal szorosabb lesz a kapcsolat, az Airbus beruházása egy igazi európai elköteleződésről tesz tanúbizonyságot - tette hozzá. Kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több repülőgépipari beruházás is történt Magyarországon, amelynek köszönhetően az év első tíz hónapjában a légijárműgyártás termelési értéke Magyarországon 144 százalékkal bővült.Bruno Even, az Airbus Helicopters vezérigazgatója elmondta, hogy a szándéknyilatkozat aláírásával egy új fejezet nyílik az Airbus és Magyarország együttműködésében. Az alkatrészgyártás egy precíziós munka, amelyben az Airbus támaszkodik a magyar szaktudásra. Két év múlva minden századik helikopterben, amit az Airbus gyárt, magyar alkatrész is lesz - tette hozzá.A vezérigazgató elmondta, hogy a beruházás azért valósulhat meg, mert Magyarország elkötelezett az innováció terén és komoly technikai tudással rendelkezik. A partnerség nem korlátozódik kizárólag helikopterekre, potenciális projektek előtt nyithat ajtókat a jövőben - tette hozzá.Kiemelte, hogy a partnerségi megállapodással az Airbus kulcsszerepet szeretne játszani abban, hogy segítsen Magyarország nemzeti függetlenségének erősítésében a légi szállítás területén. Ezért elkötelezettek, hogy Magyarországot az ipari stratégiájuk középpontjába állítsák.