A magyar megoldások a legnépszerűbbek az okosotthon piacon

Robbanásszerű fejlődés előtt áll az okosotthonok piaca világszerte, az önvezető autók után jönnek az "öntanuló" otthonok, az új megoldások pedig új szakembereket igényelnek, új szakmákat teremtenek, amelyre a magyar fejlesztőknek is időben kell felkészülniük - hangsúlyozta Szarvas Péter, a Chameleon Smart Home tulajdonosa megjegyezve, hogy a magyar megoldások és szakemberek iránt már most is jelentős a nemzetközi érdeklődés.



Az MTI-nek eljuttatott közleményben az okosmegoldásokat kidolgozó magyar startup tulajdonosa felhívta a figyelmet arra, hogy az otthoni "okoseszközök" piacának rohamos fejlődése a szolgáltatások körét egy teljesen új szakmával, a smart home-szerelővel bővítheti, akiknek eddig soha nem használt megoldásokkal kell megismerkedniük. Példaként említette, hogy a Chameleon a világon elsőként a mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval jelent meg a magyar és a nemzetközi piacon.



A cég jelenleg második körös befektetőt keres, a nemzetközi terjeszkedés elősegítése érdekében legalább 400 millió forintot vonnának be. A további hazai terjeszkedést pedig a januárban kapott, 75 millió forint kockázatitőke-befektetés biztosítja -írták.



A Chameleon jelentős növekedéssel számol: a hazai okosotthon piac mérete becslések szerint megháromszorozódik a következő három évben, miközben a hazai smart home penetráció a jelenlegi 4 százalékról közel 13 százalékra emelkedik 2021-re. Európában a smarthome-beruházások összértéke évente átlagosan 39 százalékkal emelkedett az elmúlt időszakban, míg 2020-ra az európai piac mérete várhatóan meghaladja a 23 milliárd eurót. A cég tervei között szerepel, hogy két éven belül piacra lép az Egyesült Államokban, mely globális szinten jelenleg a legnagyobb smarthome-piac, 24 milliárd euró értékkel.



A magyar startup idén 250-300 millió forint árbevételt remél, a tavalyi, mintegy 50 millió forint után.



Legújabb jelentős fejlesztésük egy mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési algoritmus, amelynek piaci bevezetéséhez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán nyertek 50 millió forintot. A világújdonságnak számító modell alapja a saját fejlesztésű mesterséges intelligencia, amely képes a hőmérsékleti adatok gyűjtése után "megtanulni" az épület energetikai viszonyait és megjósolni az optimális időpontokat a fűtés/hűtés ki és bekapcsolására. Fűtés és hűtés esetén is működik, a rendszer öntanuló, így annak menedzselésével nem kell foglalkozni. A technológia a Microsoft Azure felhő alapú szolgáltatása segítségével minden átalakítás nélkül elérhető, az őszi fűtési szezon beindulásával pedig teszt jelleggel ingyenesen elérhetővé teszik a rendszert minden, az NGBS (felület fűtés-hűtés tervezésével, gyártásával és kivitelezésével foglakozó cége) által telepített lakásban, így megfelelő gépészeti háttér esetén több ezer háztartásba kerülhet be a technológia egyetlen gombnyomással, minden plusz beépítési költség nélkül - hangsúlyozta a közleményben Szarvas Péter.



Építés alatt áll az első bemutató lakásuk is: az egész társasház okos lesz Zuglóban (5 lakás), és az egyik tetőtéri okosotthont bárki kipróbálhatja, egy hétvégére ki is bérelheti.



Elindították a tömeggyártást Kínában, és az idén nyitnak az irodai és a szállodai piac felé, elkezdik az első okosiroda és szálloda felszerelését.



A képzésben is aktívan vesz részt a startup: rendszeres oktatásokon mutatják be a villanyszerelőknek és a szakembereknek a rendszert. Indítottak egy gyakornoki programot is az Óbudai Egyetemmel, hogy a fiatal munkaerőt be tudják vonzani az új területre.



A Chameleon Smart Home fejlesztéseinek köszönhetően az intelligens megoldások ma már használt lakásokba, lakótelepekre, társasházakba utólag is telepíthetőek, sőt a valamennyi gyártó termékével kompatibilis megoldásaikat nagyobb lakásrendszerekhez is kínálják, ezzel a világon elsőként jöhettek létre okosotthonokkal kommunikáló "okostársasházak" és "okoslakóparkok" - hangsúlyozta a közleményben.