A magyar gázimport diverzifikációs lehetőségéről tárgyalt Szijjártó Péter Washingtonban

A magyar diplomácia vezetője az MTI-nek csütörtök reggel telefonon elmondta: arra kérte az amerikai minisztert, járjon közbe az Exxon-Mobil olaj- és gázipari cégnél, hogy kezdjék meg az osztrák OMV-vel közösen birtokolt fekete-tengeri gázmező kitermelését.



Közölte, Közép-Európában, és így Magyarországon is kulcsfontosságú kérdés az energiaellátás biztonsága. Magyarország számára nemzetbiztonsági és szuverenitási kérdés, hogy minél több forrásból és útvonalon tudja beszerezni az ipar működtetéséhez és a lakossági igények kielégítéséhez szükséges földgázmennyiséget - tette hozzá. Magyarország minden szükséges intézkedést meghozott annak érdekében, hogy számottevően függetleníteni tudja magát a jelenleg szinte kizárólagosan Oroszországból beszerzett gáztól - mondta Szijjártó Péter.



A diverzifikáció következő lépése most Magyarország egyik NATO- és egyik európai uniós szövetségesén múlik - hívta fel a figyelmet.



Romániában ugyanis a fekete-tengeri földgázmezőből történő kitermelés joga az Exxon-Mobil és az OMV alkotta amerikai-osztrák konzorcium tulajdonában van. Magyarország számára egyértelműen stratégiai érdek, hogy a konzorcium hozza meg a szükséges beruházói intézkedéseket a gáz kitermelésére, és az is, hogy a gázból vásárolni tudjon - mondta a miniszter.



Ha ezt a lehetőséget megteremtenék, akkor a gáz azon a vezetéken keresztül áramolhatna Magyarország felé, amelyet Románia már elkezdett építeni a Fekete-tengertől, és azon a román-magyar gáz-interkonnektoron keresztül jutna be az országba, amelynek kétirányúvá tételét már szintén elkezdte a szomszédos ország - mondta.



Az amerikai energiaipari miniszteren kívül Szijjártó Péter tárgyalt még Washingtonban Wess Mitchellel, a külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkárával, valamint számos más ország ott tartózkodó külügyminiszterével: a szerb Ivica Daciccsal, a török Mevlüt Cavusogluval, az ukrán Pavlo Klimkinnel, a boszniai Igor Crnadakkal, az iraki Mohamed Ali al-Hakimmal és a bahreini Háled bin Ahmed bin Mohamed al-Kalifa sejkkel.