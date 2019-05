A magyar állattartók profitálhatnak is a sertéspestis okozta piaci folyamatokból

A sertéspestis okozta világpiaci folyamatok jelentős árfelhajtó hatással bírnak, a magyar állattartók ebből akkor profitálhatnak, ha bővülnek az exportpiacok és ha itthon továbbra is sikerül féken tartani a járványt - mondta a Magyar Nemzetnek a Magyar Fajtiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke.



Kiss György - aki a Magyar Állattenyésztők Szövetségének társelnöke is - a lap csütörtöki számában kifejtette: Magyarországon mindeddig sikerült megakadályozni a fertőzés átterjedését a házisertésekre, miközben világszerte több száz millió sertést kellett levágni. A világpiac legnagyobb szereplője Kína, ahol a becslések szerint a teljes sertésállomány akár 15-20 százalékkal is csökkenhet.



Magyarországra nézve ez egyrészt azt eredményezi, hogy a dán, a német, a spanyol termékek behozatala csökken, mivel ezekből az országokból nőhet a kínai piacra az export. Ugyanakkor a hazai sertéstartóknak is kedvező lehet, ha megnyílnak a kivitel előtt a távol-keleti, a kínai, a japán és a dél-koreai piacok. A szakember szerint a fogyasztói árakban - szintén a világpiaci folyamatok miatt - a következő időszakban enyhe, majd a későbbiekben akár robbanásszerű áremelkedés is végbemehet.



Bár az exportlehetőségek szélesedése optimizmusra ad okot, óvatosságra intő tényező, hogy a betegség elleni védekezés rendkívül költséges, jelentős terhet ró az állattartókra - jegyezte meg.



