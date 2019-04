A lakáspiac lendülete és az emelkedő jövedelmek felpörgetik az iparcikkek forgalmát

Egyre erőteljesebb a nagyobb értékű tartós iparcikkek, bútorok, műszaki cikkek forgalmának növekedési üteme - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek.



A kiskereskedelmi forgalom a válság után 2013 második felétől indult növekedésnek, de a nem élelmiszer-termékek közül először a kisebb értékűek, például a ruházati cikkek, kisebb háztartási felszerelések iránt élénkült meg az érdeklődés. A háztartások pénzügyi helyzetének fokozatos erősödésével kerültek egyre jobban előtérbe a nagyobb értékű termékek - fejtette ki.



Már harmadik éve nő 10 százalék feletti ütemben a havi bruttó átlagkereset Magyarországon, emellett a lakásépítések felfutása is erősíti a fogyasztást - mutatott rá a szakember.



Az OKSZ főtitkára úgy látja, hogy a kormányzati intézkedések, a családi otthonteremtési kedvezmények kibővítése tovább erősítik a lakáspiacot, ami "húzza" majd az ehhez kapcsolódó termékek iránti keresletet is.



Az Ikea kétszámjegyű növekedést ért el Magyarországon az utóbbi öt pénzügyi évben, ebben az időszakban árbevétele összesen 82 százalékkal emelkedett - közölte a lakberendezési vállalat az MTI megkeresésére. A társaság szerint a növekedés oka a lakberendezési termékek iránti töretlen érdeklődés, illetve az ingatlanpiaci pörgés.



Az Ikea nettó árbevétele 23,3 százalékkal, 75,5 milliárd forintra nőtt a 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tartó 2018-as pénzügyi évben az előzőhöz képest. A 2017-es pénzügyi évben 61 milliárd forint volt a nettó árbevétel, ami 14 százalékos növekedés, a 2016-os pénzügyi évet 53,8 milliárd forint nettó árbevétellel zárták, ami 14,5 százalékkal haladta meg az előző évit, a 2015-ös pénzügyi évben pedig 47 milliárd forint nettó árbevételt értek el, 14,6 százalékkal többet a korábbinál.



Az utóbbi évek adatai alapján a márciusi és az áprilisi forgalom szinte teljesen egyezik, mindkét hónap körülbelül 7 százalékát, összesen 14 százalékát teszi ki az éves forgalomnak. Jelentős emelkedést augusztustól decemberig tapasztalnak. A tavaszi hónapokban a szezonális termékek, például a kültéri bútorok iránt nő meg a kereslet. Erre az időszakra sokan időzítik felújításaikat, a konyha és a nappali a két kiemelt terület, a megvásárolt termékek többsége az étkezés, pihenés, otthoni tartózkodás, tárolás köré csoportosul - jelezte az Ikea.



A Praktiker szintén azt közölte, hogy továbbra is jól érzékelhető a vásárlási kedv. Főleg a kiterjesztett családtámogatási rendszernek, illetve a kedvező banki finanszírozási lehetőségeknek köszönhetően, másrészt a barkácsáruházlánc jelentősen átalakított, kibővített árukínálata is segíti a forgalom bővülését.



A Praktiker rekordforgalmat ért el 2017-ben, nettó 47,8 milliárd forintos árbevétele 22 százalékkal, 8,6 milliárd forinttal meghaladta az előző évit. A 2016-os árbevétel mintegy 20 százalékkal, 39,2 milliárd forintra nőtt. A 2015-ös árbevétel 32,5 milliárd forint volt, a vállalat több mint 7 milliárd forinttal növelte forgalmát az előző évihez képest, ezzel hat év csökkenés után pozitívba fordult a cég mérlege.



A barkácsáruház arról számolt be, hogy a szezonális termékek iránti kereslet jelentősen megnöveli a forgalmat, a tavaszi és nyári termékek értékesítéséből származó bevétel akár kétszámjegyű többletet is eredményezhet a téli hónapokhoz képest. Idén a márciusi árbevétel több mint 20 százalékkal haladta meg a februárit. Különösen sok fogy kerti kéziszerszámokból, kerti motoros gépekből, kerítésekből, festékekből, öntözéstechnikai termékekből, szolár lámpákból, grillekből, valamint kültéri garnitúrákból, a jó idő beköszöntével ezeknél a termékeknél akár 20 százalékos növekedés is tapasztalható egy átlagos hónaphoz képest.



Az Euronics műszaki áruházlánc tapasztalatai szerint még mindig pörgetik a műszaki piacot a válság éveiben visszafogott vásárlások, újra megjelentek azok a vásárlók, akik eddig halogatták háztartási gépeik cseréjét. A kedvező otthonteremtési feltételek és a pörgő ingatlanpiac szintén a kereslet növekedését vonja maga után.



A műszaki piacon az áruhitel-kihelyezés nagyon fontos, a hitelfelvételi kedv fokozódott az elmúlt években. A bérek stabil emelkedése szintén hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztók megengedhetnek maguknak olyan termékeket is, amelyeket korábban nem vásároltak meg, vagy eltolták a beszerzést. Emellett a tavaly az állami Otthon melege program, illetve több sportesemény is növelte a keresletet - hangsúlyozta az Euronics.



A műszaki áruházlánc árbevétele 63 milliárd forint volt tavaly, a 2017-es 52,1 milliárd, a 2016-os 49,6 milliárd és a 2015-ös 46,3 milliárd forint után.



A tavaly lezárult Otthon melege programban mosógépek és hűtőszekrények energiahatékonysági cseréjére lehetett pályázni, a beváltások idén januárban kezdődtek, de a rohamra még áprilisban is számít az Euronics. Ez nagyban hozzájárul az év eleji kiemelkedő teljesítményhez. A háztartási kisgépek közül tavasszal megélénkül a porszívók, takarítógépek, illetve a kisebb konyhai gépek vásárlása - közölték.



A MediaMarkt tapasztalatai szerint a korábban elhalasztott vásárlások jelentősége folyamatosan csökken. Az elmúlt hónapokban az Otthon melege program generált kiemelkedő forgalmat, emellett a lakásépítések növelték a műszaki cikkek iránti érdeklődést. A műszaki áruházláncnál a novemberi és a karácsonyi időszak forgalma kiemelkedő, de ez a tendencia folytatódik az idei év első felében is - közölték az MTI-vel.