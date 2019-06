A hőség miatt szigorodik az állatok szállítása

A rendelkezés alapján tilos továbbengedni Törökországba a magyarországi ellenőrző, pihentető állomásokról a kérődzőállat-szállítmányokat, ha nem teljesülnek a szigorúbb állatvédelmi feltételek.



A szaktárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkárának utasítása értelmében a megyei kormányhivatalok a nyár folyamán – az úgynevezett mélységi ellenőrzéseknél – megkülönböztetett figyelmet fordítanak a hosszú távú állatszállítmányok vizsgálatára. Ez egyebek mellett azt is jelenti, hogy ha az ellenőrzött jármű rakterében a hőmérséklet meghaladja a jogszabály által meghatározott maximum 30+5 Celsius-fokot, a kamiont a legközelebbi pihentető állomásra irányítják.



A tikkasztó melegben történő szállítás az állatok szervezetét is fokozottan megterheli. Európai uniós előírások szabályozzák, milyen állatvédelmi óvintézkedéseket kell betartani a „szükségtelen szenvedésének elkerülése érdekében". A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részletes útmutatója a hosszú távú állatszállításokat végzők, illetve szervezők részére is tartalmaz ajánlásokat, speciálisan a nyári időszakra. Ez egyebek között kitér arra, hogy az Unió határain túl is védeni kell az állatokat. Az úgynevezett harmadik országba irányuló szállításnál – egészen a célállomásig – meg kell felelni többek között az etetési-itatási intervallumokra, a jármű rakterében megengedett maximumhőmérsékletre, valamint a szállítási és pihentetési időkre vonatkozó előírásoknak.