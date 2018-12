A fiatalok az ár, az idősebbek a kedvezmény alapján vásárolnak kuponokat

- A fiatalokat az ár, az idősebbeket a kedvezmény mértéke érdekli a kuponok vásárlásakor - derül ki a Bónusz Brigád és a GKI Digital közös kutatásából. A közlemény kiemeli, hogy az internetes kuponos oldalakon az átlagos kosárérték közel négyszeresére nőtt: míg 8 éve átlagosan 3300 forintot költöttek egy vásárlás alkalmával a legnagyobb bónuszos-kuponos oldalon, addig az idén már közel 12 ezer forintért vesznek szolgáltatást, élményt vagy terméket az emberek.



A felmérés adatai szerint vásárláskor a legfontosabb szempont az ajánlat ára: 74 százalék dönt ez alapján. A fiatal, 18-29 éves korosztály körében az ár még meghatározóbb: 85 százalékuknál ez a döntő. A második legfontosabb szempont a kedvezmény mértéke, a válaszadók közel fele szerint ez is lényegesen befolyásolja döntésüket - közölték.



A vevők 60 százaléka impulzusvásárló: a "szembejövő" ajánlatokból hirtelen, gyorsan választ, 40 százalék lassabban dönt, átbeszéli hozzátartozóival mielőtt vásárol. A két társaság szerint a felmérése egyik érdekessége, hogy az idősebb korosztály hajlamosabb az impulzusvásárlásra: az 50-59 év közöttiek 61 százaléka, míg a 60 év felettiek 72 százaléka dönt gyorsan. A 18-24 évesek éppen ellenkezőleg: 69 százalékuk hosszas mérlegelés után kattint a vásárlás gombra. Az idősebbeket nagyban befolyásolják az ajánlatok és a hírlevelek, 63 százalék ez alapján dönt.



A legtöbben, a válaszadók 67 százaléka, az utazási ajánlatok miatt látogat egyebek mellett a Bónusz Brigád által is üzemeltetett internetes oldalakra, minden negyedik válaszadó pedig szabadideje eltöltéséhez keres inspirációt. Arra a kérdésre, hogy miért szeretnek a kuponos oldalon vásárolni, 67 százalék azt válaszolta: mert így a legjobb áron jut minőségi élményekhez, 33 százalék szerint így új dolgokat próbálhat ki, 28 százalék pedig bízik az itt kínált termékekben és szolgáltatásokban.



A GKI Digital adatai szerint azoknak a magyaroknak száma, akik az elmúlt 12 hónapban legalább egyszer már vásároltak interneten, eléri a 3,2 milliót. Ebből 1,8 milliónyian már kerestek fel kuponos oldalt is, ahol regisztráltak, de nem mindegyikük vásárolt. A Bónusz Brigád felületein eddig 1,5 milliónyian regisztráltak és 600 ezren vásároltak - közölték.