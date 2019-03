10 éves rekord dőlt meg a hiteleknél

Egyrészt célba ért a tavaly októberi jegybanki szigorítás, ami a fix kamatozású hitelek irányába terelte a lakosságot, másrészt a lakáshitel-igénylők is tisztában vannak azzal, hogy a változó kamatozású konstrukcióknál az esetleges kamatemelkedés növelheti a kiadásokat."

Nagyon lendületesen indult az év a lakossági hitelpiacon, amely már tavaly is dinamikusan bővült - áll az ingatlan.com pénzpiaci üzletágához tartozó money.hu hivatalos jegybanki adatokon alapuló összefoglalójában., ez 14 százalékos éves emelkedésnek felel meg. Egyúttal azt is jelenti, hogy januárban egy-egy munkanapra vetítve átlagosan összesen több mint 4 milliárd forintért adtak személyi kölcsönöket és lakáshiteleket a bankok., ez 9 százalékkal haladja meg a 2018 januári szintet.pedig 25 százalékos többletet jelent.A személyi kölcsönöknél és a lakáshiteleknél is az elmúlt 10 év legmagasabb eredménye a januári összeg.Trencsán Erika, a money.hu vezető pénzügyi szakértője elmondta: “A lakossági hiteligényt jellemzi, hogy már eleve magas volt a viszonyítási alap, hiszen 2018 januárjában az előző évhez képest a személyi kölcsönöknél 81 százalékos volt éves növekedés, a lakáshiteleknél pedig 35 százalékkal nőtt az összeg".Januárban. Mindössze 2,7 milliárd forint értékben folyósítottak ilyet, ami a teljes januári lakáshitel-kihelyezés mindössze 4 százaléka. A money.hu szakértője két dolgot emelt ki ezzel kapcsolatban:A lakáshitelek és a személyi kölcsönök iránti kereslet fokozott maradhat az idén a money.hu szakértője szerint., a lakossági fogyasztás bővülése pedig a személyi kölcsönöket segítheti. Trencsán Erika szerint az utóbbiak piacát alapjaiban rendezheti át