"Cristiano Ronaldo mellett az elmúlt évtizedek egyik legjobb játékosa a világon. Ő vezeti Argentínát, mindannyian tudjuk, hogy mire képes, ugyanakkor több jó játékos is van a csapatukban, aki a különbséget jelentheti, akikre oda kell figyelni, és mi ezt is fogjuk tenni" - fejtette ki a holland védelem oszlopos tagja. Elárulta: minden eshetőségre, így a tizenegyespárbajra is felkészültek.