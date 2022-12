"Ez volt az utolsó napom Dél-Korea edzőjeként. - közölte a lefújás után a portugál tréner, aki 2018 óta irányította az ázsiai ország nemzeti csapatát.

- Először is kipihenem magam, aztán meglátom, mihez kezdek. Ezt már a játékosokkal és a szövetség elnökével is tudattam. A döntésem már szeptemberben megszületett. Mindenért köszönet a szövetségnek és a futballistáknak, amit értem tettek. A koreai labdarúgásban elég régen fordult elő, hogy egy szövetségi kapitány egy teljes világbajnoki ciklust végig dolgozzon. Mindig is hűek maradtunk a játékstílusunkhoz, ez büszkeséggel és boldogsággal tölt el."