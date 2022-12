"Kicsit össze is zavarodtunk. Nehéz most beszélni, mert annyi szomorúság van bennem, de az életnek mennie kell tovább. Fel kell emeljük a fejünket, nincs más választásunk. Büszkék vagyunk arra, amit elértünk, de sajnos ami történt velünk, az is a futball része. Volt részem néhány csalódásban az életem során, és amikor nem érsz el egy fontos célt, amit kitűztél magad elé, akkor az nagyon fájdalmas érzés. Én viszont olyan típus vagyok, aki minden ilyen elbukás után képes felállni" - mondta, majd sajnálatát fejezte ki, hogy a vb-trófeát játékosként már nem fogja megnyerni.

"De egy másik pozícióban talán, ki tudja" - nyilatkozta Thiago Silva.