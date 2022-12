A sportág egyetlen háromszoros világbajnoka kedden került kórházba, akkor lánya azt mondta, hogy nincs életveszélyben, a rákbetegsége elleni szerek adagolását állítják be az orvosok. Azóta viszont légúti fertőzést is kapott, így antibiotikumokkal is kezelik.

A palliatív kezelés lényegében azt jelenti, hogy - mivel a beteg szervezete nem reagál a gyógykezelésekre, ezért - a teljes körű ellátás akkor lehet viszonylag hatékony, ha a fájdalomra és egyéb tünetek enyhítésére pszichológiai eljárásokat és spirituális eszközöket is bevetnek az életmínőség javítása végett.

Loszaíl, 2022. december 2. A betegeskedő 82 éves Pelé brazil futball-legendának jobbulást kívánó óriásmolinó a brazil szurkolói szektorban, mielőtt megkezdődik a Kamerun-Brazília mérkőzés a katari labdarúgó-világbajnokság harmadik fordulójában, a G csoportban a Loszaíli Nemzeti Stadionban 2022. december 2-án. MTI/EPA/Neil Hall

Fotós: Neil Hall

Pelénél tavaly augusztusban diagnosztizáltak vastagbélrákot, ami miatt többször is kórházi kezelést kapott. Az egykori játékos 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben nyert vb-t a brazil válogatottal, amelynek színeiben 92 találkozón 77 gólt szerzett. Teljes pályafutását tekintve 1363 mérkőzésén 1281 - más számítások szerint 1284 - alkalommal volt eredményes.

A legendás játékos még a mostani kórházi bevonulása előtt jókívánságait küldte a katari világbajnokságon szereplő brazil válogatottnak abban a reményben, hogy a játékosok hazaviszik majd a vb-trófeát.