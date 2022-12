A statisztikákkal foglalkozó Gracenote szerint a 35 esztendős, hétszeres aranylabdás kiválóság a döntőt megelőzően a hatodik játékos volt a vb-k történetében, aki az egyenes kieséses szakaszban a nyolcad-, a negyed- és az elődöntőben is eredményes tudott lenni, amióta ez a rendszer létezik. Viszont amíg Toto Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hriszto Sztoicskov (1994), Davor Suker (1998) és Wesley Sneijder (2010) sem tudta folytatni sorozatát, és a világbajnoki trófeát sem emelhette magasba egyikük sem, addig Messi a finálé rendes játékidejében és hosszabbításában is betalált, ráadásul aranyérmet ünnepelhetett. Két góljával a háromszoros világbajnok brazil legendát, Pelét megelőzve utolérte a francia Just Fontaine-t az örökrangsor negyedik helyén.

A 24. születésnapját kedden ünneplő Mbappé 12 gólnál tart a világbajnokságokon, akárcsak Pelé.

A gólszerző örökranglista

1. Miroslav Klose (német, 2002-2014) 16 gól

2. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15

3. Gerd Müller (német, 1970-1974) 14

4. Just Fontaine (francia, 1958) és

Lionel Messi (argentin, 2006-2022) 13-13

6. Pelé (brazil, 1958-1970) és

Kylian Mbappé (francia, 2018-2022) 12-12

8. KOCSIS SÁNDOR (1954) és

Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11

10. Helmut Rahn (német, 1954-1958)

Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978),

Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),

Gary Lineker (angol, 1986-1990),

Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és

Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10