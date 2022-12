A Becsengetünk Produkció alkotásából kiderül, hogy kik játszottak a magyar ezüstcsapatban, milyen is volt a második világháború előtti magyar futball, illetve mit köszönhetnek a magyaroknak az olaszok.

Amint Dénes Tamás sporttörténész a filmben elmondja, az olaszokat a két világháború közötti időszakban tulajdonképpen a magyarok tanították meg futballozni, első világbajnoki győzelmük évében, 1934-ben például az olasz bajnokság 18 csapatából 12-nek volt magyar edzője.

A középpontban az 1938-as franciaországi világbajnokság és annak párizsi döntője van, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a magyar válogatott a világbajnoki trófea közelébe került, de végül 4-2-es vereséget szenvedett az akkor címvédő olaszoktól. Fény derül arra is, miért nem játszott az aranyérem sorsát eldöntő találkozón a magyar csapat legjobbja, Toldi Géza, valamint két csapattársa, Turay József és Korányi Lajos.

Borsody István rendezőnek és stílszerűen 11 fős csapatának filmjében 1988-ban készült felvételen elmondja véleményét a döntőben szerepelt csapat tagja, Szűcs György. Frissen nyilatkozik benne az ugyancsak pályára lépett Lázár Gyula lánya, valamint Zsengellér Gyula fia, a labdarúgó, majd sportújságíró Zsengellér Zsolt. Utóbbi szerint az 1938-as magyar válogatottnak az Aranycsapat sikereiben is óriási szerepe volt. A dokumentumfilm a másik oldalról is igyekszik megvilágítani az eseményeket, ezért megszólal benne a párizsi vb döntő relikviáit őrző Fiorentina Múzeum igazgatója, Massimo Cervelli, valamint a Bologna szóvivője is.