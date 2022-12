Argentína: Emiliano Martinez - Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, a hosszabbítás előtti szünetben), Nicolas Tagliafico (Paulo Dybala, 121.) - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 102.), Alexis Mac Allister (German Pezzella, 116.), Enzo Fernandez, Ángel Di María (Marcos Acuna, 64.) - Lionel Messi, Julian Álvarez (Lautaro Martinez, 102.)

Franciaország: Hugo Lloris - Jules Koundé, Raphaël Varane (Ibrahima Konaté, 113.), Dayot Upamecano, Theo Hernandez (Eduardo Camavinga, 71.) - Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot (Youssouf Fofana, 96.) - Antoine Griezmann (Kingsley Coman, 71.) - Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (Randal Kolo Muani, 41.) - Olivier Giroud (Marcus Thuram, 41.)

I. félidő

23. perc: Di María egy szép csel után tört be a 16-oson belülre, hátulról Dembélé szabálytalankodott vele szemben, a büntetőt Messi higgadtan gurította a kapu bal oldalába (1-0).

36. perc: villámgyors argentin kontra végén a jobb oldalon felfutó Álvarez tökéletesen játszott keresztbe az érkező Di María elé, aki kapu bal oldalába passzolt (2-0).

II. félidő

80. perc: Kolo Muani tört a 16-oson belülre, Otamendi visszahúzta, a büntetőt Mbappé nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtte (2-1).

82. perc: Mbappé a levegőben kényszerítőzött csapattársával, majd a visszaszálló labdát 15 méterről kapásból lőtte a bal alsó sarokba (2-2).

Hosszabbítás

108. perc: egy villámgyors argentin kontra végén Lautaro Martínez taláta magát ziccerben, nagy erővel lőtt közelről, Lloris hárított, de Messi közvetlen közelről a kapuba kotorta a labdát, melyet már csak jóval a gólvonal mögül tudtak kirúgni (3-2).

118 perc: Mbappé lövése Montiel könyökét találta el a 16-oson belül, a 11-est Mbappé a kapu bal oldalába lőtte (3-3).

11-esek

Mbappé félmagasan a kapu jobb oldalába lőtt (0-1).

Messi hidegvérűen gurított jobbra (1-1).

Coman jobbra tartó lövését Martínez hárította.

Dybala a kapu közepébe lőtt, Lloris épphogy elmozdult a helyéről (2-1).

Tchouameni a jobb kapufa mellé lőtt.

Paredes a jobb alsó sarokba lőtt (3-1).

Kolo Muani óriási erővel a kapu közepébe bombázott (3-2).

Montiel a jobb sarokba lőtt (4-2).

A franciák átadták a területet riválisuknak és inkább kontrákra rendeztek be, de sok hibával futballoztak, így az argentinok veszélyes helyzeteket tudtak kialakítani. A félidő közepén megszületett a döntő első gólja, Dembélé felesleges szabálytalansága után Messi értékesítette higgadtan a büntetőt. A 35 éves szupersztár ezzel a vb-k történetének első játékosa lett, aki az egyenes kiesés szakaszban - amióta vannak nyolcaddöntők -, minden mérkőzésen betalált a kapuba, korábban Toto Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hriszto Sztoicskov (1994), Davor Suker (1998) és Wesley Sneijder (2010) sorozata is megszakadt. Messinek ez volt a negyedik gólja büntetőből a tornán, 1978-ban a holland Rob Rensenbrink, 1966-ban pedig a portugál Eusebio volt eredményes négyszer 11-esből.

Az argentinok nem sokkal később egy tökéletes kontrával növelték előnyüket, a franciák megrogytak, ezt érzékelte Didier Deschamps szövetségi kapitány is, aki még a szünet előtt kettőt cserélt. A címvédő európai együttes ennek ellenére úgy zárta az első játékrészt, hogy kapura lövési kísérlete sem volt.

A fordulást követően némileg feljavult a franciák játéka, de a helyzeteket továbbra sem tudott kidolgozni, az argentinok összességében magabiztosan őrizték előnyüket. A 80. percben szinte a semmiből szépítettek a franciák, a századik válogatottságát ünneplő Otamendi szabálytalankodott, a 11-est pedig Mbappé lőtte be. A PSG sztárja két perc múlva egy csodálatos góllal egyenlített. A hajrá a franciákról szólt, a ráadás utolsó percében mégis Messi volt közel a gólhoz, de távoli lövését Lloris hárította bravúrral.

A hosszabbítás első félidejének utolsó percében Messi zseniálisan tálalt Lautaro Martinez elé, de az Internazionale csatárának közeli lövésébe beleléptek. A támadó néhány pillanattal később egy tökéletes indítást követően egyedül léphetett ki, de mellé lőtt.

A folytatásban is az argentinok akarata érvényesült, Martínez harmadszor is ziccert hibázott, de itt már ünnepelhettek az argentinok, ugyanis Messi közvetlen közelről nem hibázta el az ismétlést. Ezzel azonban még nem volt vége, Mbappé másodszor is odaállhatott a büntetőponthoz egy kezezés után, mivel ezúttal sem hibázott, a vb-k történetének második játékosa lett Geoff Hurst (1966) után, aki mesterhármast szerzett a fináléban.

A slusszpoén a 120. percben jöhetett volna, Mbappé kapura tartó beadását Kolo Muani nem tudta megcsúsztatni, a labda így is csak centikkel ment mellé, majd a 123. percben újra ő került ziccerbe, azonban Emiliano Martinez a vb egyik legnagyobb védését mutatta be.

A 11-esek során a franciáktól Coman és Tchouameni hibázott, az argentinok viszont tökéletesen lőttek.

