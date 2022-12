Franciaország

RMC Sport: "A hősies franciák és Mbappé triplája ellenére Messi és az Albiceleste a világ tetején"

Le Parisien: "A Kékek közel voltak a csodához, de Messi és az Albiceleste a világbajnok. Didier Deschamps csapata ugyan közel volt, de a harmadik csillag nem került fel."

L'Équipe: "Végzetes könnyek. A szürreális forgatókönyvű döntőt, talán a legszebbet a sportág történetében az argentinok nyerték, miután 11-esekkel legyőzték a francia válogatottat."

Argentína

La Nación: "Világbajnok! Messi Argentínája a mennyekbe repült Katarban! Argentína világbajnok. Argentína világbajnok. Újra és újra ismételnünk kell, hogy elhiggyük. Argentína világbajnok. Argentína világbajnok. Megcsinálták. Megcsinálták. 36 évig vártunk erre. Három generáció. Most elértük a célt."

Olé: "Örök dicsőség, Messi. Argentína világbajnok, Messi a kulcsfigura. A világ ma egy igazságos hely. Dicsőség Istennek, dicsőség Messinek. A sors, amely úgy tűnt, gyakran kegyetlen vele, most igazságot szolgáltatott, egy olyan napon, amelyet megálmodott, egy olyan világbajnokságon, amelyet megálmodott. Örökre felszentelték. Ma Messi a történelem legjobb játékosa lett - bocsánat, Diego."

Nagy-Britannia

The Sun: "A valaha volt legjobb döntő. A valaha volt legjobb futballmérkőzés. A kissé zavart FIFA-elnök, Gianni Infantino egy nappal korábban azt mondta, ez volt minden idők legjobb világbajnoksága, s látva ezt az idegtépő, csodálatos és lélegzetelállító mérkőzést, valószínűleg igaza is van."

Daily Mail: "Argentína Álomországban! Lionel Messi elvarázsolta a Luszail Stadiont, és végre megvalósította az álmát, világbajnokságot nyert. Vezetésével az argentinok egy idegtépő 11-es párbajban győzték le a franciákat minden idők egyik legjobb döntőjében."

Guardian: "Lionel Messi végre megszerezte a vágyott érmet és láthatóan lekerült róla a teher. Mosolyog, úgy ragyog, mint egy kisfiú, most csak egy boldog srác. Micsoda karrier! Micsoda finálé!"

Svájc

Blick: "Egy döntő az örökkévalóságnak. Argentína harmadszor lett világbajnok, miután 11-esekkel megnyert egy végsőkig kiélezett finálét."

Olaszország

Gazzetta dello Sport: "Argentína világbajnok, Messi olyan, mint Maradona. Franciaország a 11-esek során padlóra került."

Corriere della Sera: "Argentína világbajnok. Ez Leo vb-je volt, de tisztelet Mbappénak."

Spanyolország

Marca: "Messi, megvan a trófeád. Megérdemelted."

Mundo Deportivo: "Messi és Argentína megszerezte a világbajnoki címet. Argentína egy történelmi döntőben, 11-esekkel győzte le a nagyszerű francia csapatot, s kiérdemelte a harmadik csillagot. A kétgólos Leónak döntő érdemei voltak a sikerben, a másik oldalon a harcos Mbappé mesterhármast ért el."

Egyesült Államok

Los Angeles Times: "Hétszeres aranylabdásként Messi gyakorlatilag mindent megnyert, amit a nemzetközi futballéletben meglehet, ennek ellenére karrierje nagy részében az argentinokat legutóbb, 1986-ban vb-győzelemre vezető Diego Maradona árnyékában játszott. A vasárnapi győzelemmel eltűnt az árnyék."