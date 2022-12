"A FIFA csak a klubok és a játékosok egy kis részének érdekeit nézi, noha a profi labdarúgásban rengeteg sorozat, több ezer klub és játékos van, akik nem vesznek részt a nemzetközi sorozatokban" - áll a spanyol liga szombati közleményében.

Hozzáteszik, a szervezet erről látszólag elfeledkezik, és csak kevesekre gondol, noha egy ilyen döntés mindenkire hatással van.

"A FIFA anélkül hoz egyoldalú döntéseket, hogy felmérné: az új tornák versenynaptárba való beillesztésével visszafordíthatatlanul károsítja a futball teljes ökoszisztémáját" - fogalmazott a spanyol liga, amely az újfajta lebonyolítás elleni jogi lépéseket is fontolgat.

Gianni Infantino FIFA-elnök pénteken a szervezet közgyűlése után számolt be arról, hogy 2025-től az a cél, hogy a jelenleg hétcsapatos, tíznapos klub-vb a válogatottak világbajnokságához hasonlóan egy hónapos legyen. Ennek lebonyolításáról később döntenek ugyan, de ezek alapján néhány csapatnak hat-hét meccset is kell majd játszania a tornán. Egyelőre nem konkretizált a kvalifikációs rendszer sem, de Európát akár 12 csapat is képviselhetné.