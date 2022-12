"Az az érzésem, óvatosnak kell lennünk, ne vegyük természetesnek, hogy olyan jól teljesítünk, mint az elmúlt években" - fogalmazott dohai sajtótájékoztatóján a tavaly Eb-elődöntős dánok szakvezetője, akinek együttese a Nemzetek Ligájában is jól teljesített, többek között kétszer legyőzte a vb-címvédő franciákat.

A dánok a vb-n gól nélküli döntetlent játszottak a tunéziaiakkal, majd 2-1-re kikaptak a franciáktól, végül 1-0-ra az ausztráloktól, így csak a negyedik helyen végeztek a D csoportban.

"A futball nagyszerű, amikor működik, de apró dolgok miatt a másik irányba is fordulhat" - nyilatkozott a kapitány, aki még nem tudja, marad-e a posztján. Mint fogalmazott, egyelőre nincs itt az ideje hogy erről beszéljenek, és ő még nem is döntött. Peter Möller, a dán szövetség sportigazgatója szerda este mindenesetre jelezte, hogy továbbra is bízik benne és a szervezet azt tervezi, hogy a szakember szerződését a 2024-es Európa-bajnokság végéig meghosszabbítja. Ugyanakkor Hjulmand szerint a szövetség támogatását nem kell kész tényként kezelni.

A dán válogatott a világbajnokságon küszködött a pályán, azon kívül pedig - a szövetségi kapitány szerint - a játékosok figyelmét olyan témák vonták el, mint az emberi jogok és a sokszínűség, az elfogadás helyzete Katarban.

"Bármit is tennének a játékosok, valamit rosszul csinálnának. Aktivistáknak kellett lenniük, de volt egy olyan érzés, hogy nem tudják +mit kell tenniük ahhoz, hogy helyesen cselekedjenek+" - fogalmazott a tréner. "Úgy vélem, a Katar körül kialakult vita rendkívül bonyolult és én nagyon irigylem azokat, akik úgy gondolják, hogy tudják a válaszokat" - tette hozzá.

Dániában az elmúlt években komoly tiltakozások voltak a katari vb-vel szemben, október elején a dán válogatott helyi sportszergyártója, a Hummel bejelentette, hogy a csapat mezein nem lesz majd látható a cég neve, illetve hogy tiltakozásul készít egy harmadik számú mezt is a világbajnokságra, amely teljesen fekete. Erre került volna felirat - "Emberi jogokat mindenkinek!" ("Human Rights for All") -, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azonban nem engedélyezte a dánoknak, hogy ilyen mezben edzenek.

Még a FIFA elutasító döntését jóval megelőzően, október elején jelentette be a dán szövetség, hogy válogatottja a lehető legkisebb létszámmal, családtagok nélkül utazik el a vb-re, így tiltakozva az emberi jogok megsértése miatt. A skandináv ország szövetségének kommunikációs igazgatója akkor jelezte, minimalizálni akarják a küldöttség tevékenységét Katarban.