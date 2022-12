Nyolcaddöntő

Brazília-Koreai Köztársaság, Doha (974 Stadion) 20.00

A várható kezdőcsapatok

Brazília: Alisson - Militao, Marquinhos, Silva, Danilo - Paqueta, Casemiro, Neymar - Raphinha, Richarlison, Vinicius

Koreai Köztársaság: Kim Szung Kju - Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu - Hvang In Bom, Csong Vu Jong - Hvang Hi Csan, Li Kang In, Szon Hung Min - Cso Kue Szung

Neymar a szerbek ellen 2-0-ra megnyert első fordulós mérkőzésen szenvedett bokasérülést, de talán ennél is nagyobb problémát jelent a szövetségi kapitány Tite számára a védelem összeállítása. Danilo és Alex Sandro már a torna elején megsérült, míg a bal oldali védő, Alex Telles a csoportkör utolsó fordulójában szenvedett térdsérülést Kamerun ellen.

A Kameruntól elszenvedett 1-0-s vereség - az öt végső diadalával rekorder Brazília először kapott ki afrikai együttestől a vb-k történetében - azt mutatta meg, hogy a Selecao tartalékosan sebezhető, márpedig nagy kérdés, hogy a különböző problémával küzdő játékosok közül ki lesz bevethető.

"A fizikai igénybevétel egyre növekszik, az idő viszont rövid a meccsek között a felépülésre. Néha nem áll rendelkezésre az ideális gyógyulási idő. Mentálisan is nagyon megterhelő és kimerítő a világbajnokság, mert a meccsek intenzívek, ahogy ennek megfelelően a felkészülés is" - fogalmazott a brazil szakvezető, aki vasárnapi sajtótájékoztatóján azt elárulta, hogy Neymarra már számíthat a sérültek közül, de a jelentések szerint Alex Sandro és Danilo is újra edzett.

Amennyiben a védők közül többen sem tudják vállalni a játékot, akkor Marquinhos akár bal oldali védőként is szerepelhet, a 39 éves Dani Alvest pedig a jobb oldalon lehet kipróbálni. Neymart végül nem kell pótolni, mert két kihagyott találkozó után visszatér a pályára, de ha a bokája még nem bírja végig a 90 percet, akkor a Real Madrid futballistája, Rodrygo bevethető a helyén.

Az ázsiai együttes nagy önbizalommal és teher nélkül várhatja a nyolc közé jutásról döntő meccset, miután többek között a Tottenham Hotspur sztárjának, Szon Hung Minnek a remek teljesítményével pénteken hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az ugyancsak esélyesebb portugál csapatot.

A dél-koreai együttes számára Brazília legyőzése és a negyeddöntő elérése sem lenne történelmi tett, mert előbbit 1999-ben a két gárda első hivatalos találkozóján már végrehajtotta, utóbbit pedig a 2002-es, részben hazai rendezésű vb-n, melyen végül negyedik helyen végzett. A két csapat közti tudásbeli különbséget viszont jól mutatja, hogy amikor összecsaptak egymással idén nyáron, a dél-amerikaiak 5-1-re diadalmaskodtak.