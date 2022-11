Wales: Wayne Hennessey - Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies - Connor Roberts (Brennan Johnson, 57.), Aaron Ramsey (Danny Ward, 87.), Ethan Ampadu (Joe Allen, 77.), Jonny Williams (Daniel James, 57.) - Gareth Bale, Kieffer Moore, Harry Wilson

Irán: Sejed Hosszein Hosszeini - Ramin Rezajan, Madzsid Hosszeini, Morteza Puraligandzsi, Milad Mohammadi - Szaed Ezatolahi (Ali Karimi, 83.) - Ali Golizadeh (Alireza Dzsahanbahs, 77.), Ahmad Nurollahi (Ruzbeh Cesmi, 77.), Ehszan Hadzsafi (Mehdi Torabi, 77.), Mehdi Taremi - Sardar Azmun (Karim Anszarifard, 68.)

85. perc: Hennessey a kapujából messze kifutva, bőven a walesi tizenhatoson kívül akarta elrúgni a labdát Taremi elől, de térdével az iráni játékos arcát találta telibe. A játékvezető előbb sárga lapot adott a kapusnak, amit VAR után visszavont, és piros lapra cserélt.

98. perc: nem szabadult fel a folyamatos nyomás alatt lévő walesi kapu, Cesmi pedig középről, 22 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (0-1).

101. perc: a félpályánál szerzett labdát az iráni együttes, amely négy a kettő ellen vezetett kontrát, a befejező ember Rezajan lett, aki a jobbösszekötő helyéről, már bőven a tizenhatoson belül higgadtan emelt a kapu jobb oldalába (0-2).

A kezdés után a walesiek próbáltak kezdeményezni a megilletődött irániakkal szemben. A 10. perc után iráni részről kapusbravúrt lesgól követett, amitől aztán egycsapásra megélénkült a gárda és a mérkőzés is. Irán sebességet váltott, sok mozgással átvette a kezdeményezést, támadójátéka pedig veszélyesebbé vált, mint a technikai hibák sorát vétő, sokszor sablonos riválisé.

A szünet után sem változott a játék képe, sőt, az 52. percben Azmun ziccerből lőtt kapufát, majd Golizadeh távoli ismétlésnél szintén a kapufa mentette meg Walest a góltól. Az európaiak játéka továbbra is kilátástalan és veszélytelen volt, Irán egyre inkább felbátorodott, de a befejezéseknél, az utolsó passzoknál már ott is kiütközött a fáradtság, és jöttek a hibák. De jöttek a cserék is, amelytől ismét lendületet kapott. A hajrában bő tíz percig emberelőnyben játszott Irán - a kapus Hennesseyt állították ki rossz ütemű kifutás miatt -, amely a végjátékban két góllal eldöntötte a találkozót.