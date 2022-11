A Copa America-győztes Argentína szombaton Ausztráliával, míg Lengyelország vasárnap a címvédő Franciaországgal találkozik a nyolcaddöntőben.

Lengyelország: Wojciech Szczesny - Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski (Artur Jedrzejczyk, 72.) - Krystian Bielik (Sebastian Szymanski, 62.), Grzegorz Krychowiak (Krzysztof Piatek, 83.) - Piotr Zielinski, Karol Swiderski (Michal Skoras, a szünetben), Przemyslaw Frankowski (Jakub Kaminski, a szünetben) - Robert Lewandowski

Argentína: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuna (Nicolás Tagliafico, 59.) - Alexis Mac Allister (Thiago Almada, 83.), Rodrigo De Paul, Enzo Fernández (Germán Pezzella, 79.) - Ángel Di María (Leandro Paredes, 59.), Lionel Messi, Julian Álvarez (Lautaro Martínez, 79.)

46. perc: Molina futott el a jobb oldalon, visszapasszolt a 16-oson belül érkező Mac Allisterhez, aki ugyan nem lőtt igazán jól, de 12 méteres kísérlete nyomán a jobb alsó sarokba gurult a labda (0-1).

68. perc: Fernández vezette középen a labdát, majd odapasszolta az előtte álló Julián Álvarezhez, aki 12 méterről a bal felső sarokba lőtt (0-2).

A torna egyik legnagyobb favoritjának tartott argentin csapat az első perctől támadólag lépett fel, a lengyelek teljesen beszorultak a kapujuk elé, csak a védekezésre összpontosítottak, támadásépítésre nem maradt erejük. Az előző két meccsen is remekül védő Szczesnynek már a 10. percben nagyot kellett védenie Messi lövésénél, de ezt leszámítva azért inkább csak meddőnek bizonyult a dél-amerikai gárda fölénye. A szünet előtti negyedórában azonban fokozódott az előző két meccsen mutatottnál sokkal kreatívabban futballozó argentinok nyomása, ezáltal a lengyel kapusnak egyre több védenivalója volt. A Juventus hálóőre a legnagyobb bravúrját a 39. percben mutatta be, amikor hárította Messi - videobíró segítségével megítélt - büntetőjét is, így már a második 11-est védte ki ezen a vb-n. A lengyelek kizárólag a kapusuknak köszönhették, hogy nem dőlt el már az első 45 percben a találkozó, ugyanis a túloldalon Martineznek egyáltalán nem akadt dolga.

Az európai csapat kettős cserével próbált frissíteni a folytatásra, de ez nem jött össze, mivel a rivális az első akciójából gólt lőtt. A vezetés megszerzése után is nyomasztó fölényben játszott Argentína, de ekkor már Lengyelország is vállalkozott néhány támadásra, első helyzetét pedig az 50. percben hagyta ki, amikor Glik fejese centikkel kerülte el a kaput. Ezt leszámítva viszont az argentinok továbbra is egykapuztak, ennek eredményeként a 68. percben Álvarez eldöntötte a három pont sorsát. A lengyelek hiába táncoltak a kiesés szélén, nem tudtak újítani, szerencséjükre azonban sorra maradtak ki a rivális helyzetei, az elszalasztott lehetőségekben Messi járt az élen. A hosszabbításban még Tagliafico is ziccert hibázott, illetve Kiwior mentett a gólvonal előtt, ami végül lengyel továbbjutást ért. A lefújáskor úgy tűnt, Lengyelország kevesebb sárga lapjának köszönhetően jut tovább, de mivel a másik meccsen a hajrában Mexikó gólt kapott, így végül jobb gólkülönbségével lett nyolcaddöntős az európai csapat.