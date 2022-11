A német és japán válogatott először játszik egymással tétmérkőzést, korábban két felkészülési összecsapáson találkoztak, 2004-ben Jokohamában 3-0-ra nyert a Nationalelf, 2006-ban Leverkusenben pedig 2-2-es döntetlen született.

A németek hétből hatszor legyőzték aktuális ázsiai ellenfelüket világbajnokságon, egyetlen vereségüket éppen a legutóbbi tornán, a dél-koreaiaktól szenvedték el, aminek eredményeként ráadásul címvédőként már a csoportkör után búcsúzni kényszerültek. Ez volt az egyetlen alkalom, hogy a németek nem jutottak túl vb-n a csoportjukon.

A párosítás egyik érdekessége, hogy Németországon (20) kívül a legtöbb Bundesliga-játékost Japán (8) nevezte a világbajnoksága.

A 20. vb-jére készülő német válogatott története során mindössze két alkalommal veszítette el első mérkőzését a tornán, négy éve Mexikótól kapott ki 1-0-ra, 1982-ben pedig Algériával szemben maradt alul 2-1-re.

A csoport másik mérkőzésén a 2010-es győztes Spanyolország Costa Ricával mérkőzik meg.

A két csapat eddig három felkészülési mérkőzésen találkozott egymással, a "közös pont" Sergio Busquets, a spanyolok kapitánya, aki mindhárom összecsapáson pályára lépett, 2011-ben San Juan de Tibas városában 2-2-es döntetlen született, 2015-ben Leónban 2-1-re, 2017-ben Málagában pedig 5-0-ra nyertek a spanyolok.

A spanyolok eddig négyszer találkoztak világbajnokságon az észak- és közép-amerikai régióból érkezett csapattal, három győzelem és egy döntetlen a mérlegük.

A spanyolok keretének átlagéletkora mindössze 25 év és 312 nap, ennél csak egyszer, még 1934-ben volt fiatalabb a csapat (25 év és 195 nap). A keretben három tinédzser, Pedri, Gavi és Alex Balde is helyet kapott, ugyanakkor hatan is fiatalabbak - Ansu Fatival, Yéremi Pinóval és Nico Williamsszel kiegészülve -, mint a valaha volt legifjabb spanyol vb-gólszerző, Raúl, aki az 1998-as franciaországi tornán 20 évesen és 351 naposan talált be Nigéria ellen.

E csoport, 1. forduló

Németország-Japán, al-Rajjan (Halifa Stadion) 14.00

A várható kezdőcsapatok

Németország: Manuel Neuer - Tilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum - Joshua Kimmich, Leon Goreztka - Serge Gnabry, Jamal Musiala, Kai Havertz - Thomas Müller

Japán: Gonda Suicsi - Szakaj Hiroki, Tomijasu Takehiro, Josida Maja, Nagatomi Juto - Sibaszaki Gaku, Endo Vataru, Kamada Dajcsi - Ito Junya, Aszano Takuma, Minamino Takumi

Spanyolország-Costa Rica, Doha (al-Tumama Stadion) 17.00

A várható kezdőcsapatok

Spanyolország: Unai Simon - Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Ferran Torres, Álvaro Morata, Ansu Fati

Costa Rica: Keylor Navas - Carlos Martinez, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Bryan Oviedo - Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette, Gerson Torres - Celso Borges, Anthony Contreras, Joel Campbell