A döntetlennel mindkét csapat egy-egy ponttal várja a zárófordulót, melyben Szerbia Svájccal, Kamerun pedig Brazíliával mérkőzik.

Kamerun: Devis Epassy - Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Nouhou Tolo - Pierre Kunde (Gael Ondoua 67.) - André-Franck Zambo Anguissa (Samuel Oum Gouet 81.), Martin Hongla (Vincent Aboubakar 55.) - Bryan Mbeumo (Georges-Kevin N'Koudou 81.), Eric-Maxim Choupo-Moting, Karl Toko Ekambi (Christian Bassogog 67.)

Szerbia: Vanja Milinkovic-Savic - Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic (Srdjan Babic 78.), Strahinja Pavlovic (Stefan Mitrovic 56.) - Andrija Zivkovic (Nemanja Radonjic 78.), Sasa Lukic, Nemanja Maksimovic, Filip Kostic (Filip Djuricic 92.) - Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic (Marko Grujic 78.)

29. perc: baloldali szöglet után a rövid oldalról megcsúsztatott labdát az egyedül érkező Castelletto két méterről az üres kapuba lőtte (1-0).

45+1. perc: Tadic 35 méterről, szabadrúgásból ívelt a kameruni 16-oson belülre, ahol az üresen hagyott Pavlovic nyolc méterről a jobb alsó sarokba fejelt (1-1).

45+3. perc: Sergej Milinkovic-Savic szerzett labdát a kameruni 16-os előterében, majd két passz után 17 méterről a kapu bal alsó sarkába tekerte a labdát (1-2).

53. perc: Tadic félpályás labdaszerzése után Mitrovic passzolt a bal oldalon felfutó Kostichoz, aki a középen üresen érkező Milinkovic-Savichoz gurított vissza, tőle a 16-os jobb oldalán száguldó Pavlovic kapta, aki egy csel után az ötösön belül üresen álló Mitrovichoz továbbított, a Fulham csatára pedig az üres kapuba passzolta a labdát (1-3).

64. perc: Aboubakar lépett ki üresen a leshatárról, majd a 16-oson belülre érve bravúros mozdulattal átemelte a labdát a 2,02 méter magas Milinkovic-Savic felett, s ugyan lest jelzett a partjelző, a VAR-vizsgálat után a találatot megadták (2-3).

66. perc: ismét Aboubakar ugrott ki a jobb oldalon, majd a 16-os sarkától a középen üresen érkező Choupo-Moting elé tálalt, aki az üres kapuba emelt (3-3).

Szerbia kezdte jobban a találkozót, Mitrovic előbb szép egyéni megoldás után kapufát lőtt, majd nem sokkal később ordító helyzetben a kapu mellé bombázott.

A folytatásban is a szerbek irányítottak, több ígéretes támadást is vezetett, mégis félóra után egy szögletet követően Kamerun szerzett vezetés. A gól megfogta az európai csapatot, kevesebb átütő erővel támadott, és a félidő hajrájában majdnem megduplázta előnyét az afrikai csapat. Ám a helyzet kimaradt, Szerbia pedig a ráadásban két védelmi hibát kihasználva fordított.

A szerbek a szünet után ott folytatták, ahol negyedórával korábban abbahagyták, uralták a pályát és egy szépségdíjas találattal gyorsan kettőre növelték előnyüket. Ekkor szinte biztosnak tűnt a szerbek sikere, a kameruni kapitány azonban az 55. percben pályára küldte Vincent Aboubakart, akinek két jó ütemű kiugrása két kameruni gólt eredményezett.

A folytatásban teljesen nyílt volt a mérkőzés, mindkét fél előtt adódtak lehetőségek, de gólt már egyik sem szerzett.