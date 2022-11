A brazil válogatott eddig jól szerepel az ázsiai rendezésű vb-ken, a 2002-es tornán - melynek Japán és a Koreai Köztársaság volt a házigazdája - a legjobbnak bizonyult, mindegyik mérkőzést megnyerte és most is sikerrel rajtolt - 2-0-ra verte a szerbeket -, így sorozatban nyolc győztes meccsnél tart, gólkülönbsége pedig 20-4. Amúgy is meggyőző a formája a dél-amerikai csapatnak, mivel a jelenlegi szövetségi kapitány, Tite irányításával 39 győzelmet aratott és kilenc döntetlen mellett mindössze két veresége van. A 2018-as vb negyeddöntőjében 2-1-re maradt alul a belgákkal, a 2021-es Copa America fináléjában pedig 1-0-ra az argentinokkal szemben. Nehezíti azonban most a brazilok dolgát, hogy két ászuk, a szerbek elleni mérkőzésen megsérült Neymar és Danilo egyelőre nem játszhat.

A csoport másik hétfői találkozójának tétje, hogy maradjon esélye a továbbjutásra az egyformán vereséggel kezdő Kamerunnak vagy Szerbiának. A két együttes eddigi egyetlen - barátságos - összecsapását a szerbek nyerték 4-3-re 2010-ben Belgrádban. Kamerun negatív csúcsot állíthatna be, a szaúdiak 2002-es legyőzése óta nyolc vb-meccsét veszítette el, a kilenccel a mexikóiak kezdő sorozatát állítaná be, melyet 1930 és 1958 között mutattak fel.