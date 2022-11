A Zlatko Dalic szövetségi kapitány által irányított horvátok az elmúlt 16 hónapban lejátszott hat mérkőzésükből egyet veszítettek el, és sorozatban öt sikernél járnak, a fogadóirodák mégsem sorolták őket a végső győzelemre esélyes együttesek közé. A Luka Modric nevével fémjelzett csapatnak a bukmékerek nagyjából annyi esélyt adnak a trófea elnyerésére, mint Szerbiának, miközben például a dánok diadalára kevesebb pénzt fizetnének.

"Nagyon nehéz lesz, de talán most kisebb a nyomás rajtunk, mert Oroszországban csodálatos dolgokat vittünk véghez. Ugyanakkor változatlanul annál többet akarunk elérni" - nyilatkozta Andrej Kramaric, a német Bundesligában szereplő Hoffenheim csatára.

A horvát válogatott a selejtezőcsoportját megnyerve, mindössze négy gólt kapva jutott ki a vb-re, a Nemzetek Ligájában pedig a vb-címvédő franciákat, valamint a dánokat és az osztrákokat is felvonultató négyesben szintén az élen zárt. A 37 éves Modric mellett számos kiváló játékos erősíti a horvátok középpályáját, így például az Internazionaléban futballozó Marcelo Brozovic vagy a Chelsea-ben szereplő Mateo Kovacic.

Dalic tanítványai az idén belső viszályokat átélő marokkói együttes ellen kezdenek: az észak-afrikai válogatott augusztusban szakított Vahid Halilhodzic szövetségi kapitánnyal, akit a válogatási elvei miatt kritizáltak, helyére pedig kinevezte a játékosként 45-szörös válogatott Walid Regraguit. A marokkói együttesben várhatóan Hakim Zijecs lesz a középpontban, akit Halilhodzic fegyelmi okokból kizárt, Regragui pedig visszahívott.

A csoport másik mérkőzésén az idősödő belga "aranygeneráció" kezdi meg vélhetően utolsó küzdelmét a vb-trófea elhódításáért, ezúttal azonban a csatársztár Romelu Lukaku nélkül, akinek az együttes első két mérkőzését biztosan ki kell hagynia. A szintén sérüléssel bajlódó Thomas Meunier ugyancsak fontos hiányzója lesz Roberto Martínez szövetségi kapitány csapatának, amely első katari összecsapásán a 36 év szünet után újra vb-résztvevő Kanadával találkozik.

"Ez a társaság hat éve együtt van, úgyhogy minden csak azon múlik, hogy a játékosaink készen állnak-e. Ha nem a legjobbjukat nyújtják, akkor ugyanis nem várhatjuk el, hogy megnyerjük a vb-t" - nyilatkozta Martínez.

Kanada az első világbajnoki góljának megszerzésére is tör, 1986-ban ugyanis úgy veszítette el mindhárom csoportmeccsét - köztük a magyarok ellenit -, hogy egyszer sem sikerült kapuba találnia.

"Tudjuk, hogy az ellenfelünknél komoly minőséget képviselő játékosok futballoznak, és közülük bárki is lesz a pályán, mindenképpen megpróbálja megnehezíteni a dolgunkat. Készen állunk bármilyen összetételű belga csapatra" - jelentette ki Jonathan Osorio, a kanadaiak középpályása. Hozzátette, szeretnék megmutatni, hogy ők is "futballnemzet", és képesek felvenni a küzdelmet a legjobbakkal is.

F csoport, 1. forduló

Marokkó-Horvátország, al-Hor 11.00

A várható kezdőcsapatok

Marokkó: Jásszina Bono - Asráf Hakimi, Romain Száisz, Nájef Aguerd, Nusszáir Mazrauj - Azzedin Ounahi, Szofjan Amrabát, Szelim Amallah - Hakim Zijecs, Juszef En-Neszjiri, Szoán Bufál

Horvátország: Dominik Livakovic - Josip Stanisic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Barisic - Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic - Nikola Vlasic, Bruno Petkovic, Ivan Perisic

Belgium-Kanada, al-Rajjan (Ahmad bin Ali Stadion) 20.00

A várható kezdőcsapatok

Belgium: Thibaut Courtois - Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Zeno Debast - Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Timothy Castagne - Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard

Kanada: Milan Borjan - Richie Leryea, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekube - Tajon Buchanen, Atiba Hutchinson, Stephen Eustaquio - Jonathan David, Cyle Larin