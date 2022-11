Az angol nemzeti csapat számára a napokban a védelem mellett a másik kérdőjel Harry Kane csapatkapitány állapota volt, aki kisebb bokasérülést szenvedett az első csoportmeccsen, de szerdán már együtt edzett társaival.

"Azt hiszem, jól van" - mondta a tréninget követően Jordan Pickford, a válogatott kapusa. "Kisebb fájdalmai még lehetnek, de rendben van. Ott volt velünk az edzésen, ami jó hír. Harry fantasztikus játékos, aki példát mutat nekünk, ő a vezérünk."

Az amerikai csapat az első találkozóján felemás teljesítményt nyújtott, mert amíg az első 45 percben komoly fölényben futballozott, addig a másodikban Wales érvényesíteni tudta akaratát a nagyon fiatal átlagéletkorú riválissal szemben.

A gárdát az Egyesült Államokban sok kritika érte a fordulás után nyújtott teljesítményéért, de Gregg Berhalter megvédte tanítványait, mint mondta, a játékosai a második félidőben is kiadtak magukból mindent. Abban viszont a szakember és a sajtó képviselői is egyetértenek, hogy Anglia ellen jobban kell teljesítenie a csapatnak, melyben a második félidőben Weston McKennie-t és Yunus Musah-t is kisebb sérülés miatt kellett lecserélni, de a hírek szerint mindkét futballistára számíthat majd péntek este a szakvezető, aki így a legerősebb együttesével veheti fel a harcot.

A pénteki napot Wales és Irán mérkőzése nyitja, melyen mindkét gárda számára fontos lenne a győzelem, sőt, utóbbinak szinte kötelező, ha meg akarja őrizni továbbjutási esélyét. A hétfőn Gareth Bale büntetőjével pontot szerző európai együttes a második félidős teljesítményével Irán ellen esélyesként léphet pályára, ugyanakkor a gólerős Mehdi Taremi fémjelezte ázsiai csapat kihasználhatja, ha Aaron Ramsey-ék olyan visszafogottan futballoznak majd, mint azt az első katari félidejükben tették.

Wales összességében némileg esélyesebbnek nevezhető, de a csapat immár hat mérkőzés óta nem tudott nyerni minden versenysorozatot figyelembe véve.

B csoport, 2. forduló

Wales-Irán, al-Rajjan (Ahmad bin Ali Stadion) 11.00

A várható kezdőcsapatok

Wales:Wayne Hennessey - Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies - Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Jonny Williams - Daniel James, Gareth Bale - Kieffer Moore

Irán: Sejed Hosszein Hosszeini - Sadeh Moharrami, Morteza Puraligandzsi, Ruzbeh Cesmi, Madzsid Hosszeini, Milad Mohammadi - Alireza Dzsahanbahs, Ahmad Nurollahi, Ali Karimi, Ali Golizadeh - Mehdi Taremi

Anglia-Egyesült Államok, al-Hor 20.00

A várható kezdőcsapatok

Anglia: Jordan Pickford - Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw - Declan Rice, Jude Bellingham - Bukayo Saka, Mason Mount, Raheem Sterling - Harry Kane

Egyesült Államok: Matt Turner - Sergino Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson - Weston McKennie, Tyler Adams, Yunus Musah - Timothy Weah, Josh Sargent, Christian Pulisic