Az Eb végére felpörögtek az angolok. Nagyon nehéz egy ilyen hosszú tornán majd egy hónapon át csúcsformában tartani egy csapatot, ezért hát az angolok is bukdácsoltak. Viszont az is igaz, hogy Hollandia ellen már érett, jó focit láthattunk tőlük is. És itt jegyezném meg a játékvezetésről, hogy szerintem az angolok tizenegyesekor maximum közvetett szabadrúgás járt volna, ugyanakkor Kane "annyira sérült volt", hogy a tizenegyeshez azért odaállt. De visszatérve az elődöntőre, baráti társaságban néztem, és azt mondtam, kész, vége, hosszabbítás után tizenegyesesekkel az angolok jutnak a döntőbe. Erre a lefújás előtt, szerintem némi kapushibából, gólt lőttek, és eldőlt. Szóval, jó döntő elé nézünk, és szerintem a spanyolok behúzzák a meccset, és teljesen megérdemelten megnyerik az Eb-t.