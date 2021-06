A válogatott felfedezettje, Schäfer András az Eb-n berúgta az ajtót

A lefújás után a könnyeivel küszködött a középpályás, aki az Eb-n mutatott teljesítménye alapján hosszú távon is a válogatott meghatározó játékosa lehet.

A lefújás után hosszú percek teltek el a viharos müncheni éjszakában, ám a kapu mögötti magyar tábor nem mozdult a helyéről. Újra és újra magához szólította a játékosokat, felcsendült a Himnusz, Szalai Ádámot és Marco Rossit kórusban éltették, és miközben a labdarúgók és a szurkolók egyaránt a másik teljesítményének tapsoltak, akadt egy játékos, aki a sírással küszködött. Az Európa-bajnokságon berobbanó Schäfer András csak törölgette a könnyeit, szipogott, lelke minden kínja leolvasható volt arcáról, miközben a televízió kamerája felé lépkedett.

Húsz-huszonöt perccel korábban egészen másik arcát mutatta, miután Szalai Ádám pazar átadása után a kapujából kifutó Manuel Neuer mellett a hálóba fejelte a labdát. A gól után a világból is kifutott volna boldogságában, az örömittas kiáltása hosszú másodpercekig tartott, és sokáig úgy tűnt, hogy pazar beindulása és helyzetfelismerése győzelmet ér. A hármas sípszó után végül mégis a keserűség lett úrrá rajta.

„Megbeszéltük a szünetben, hogy ötven percig az életünkért küzdünk majd, sajnos a végén nem volt mellettünk a szerencse, de ilyen a sors – mondta a 22 esztendős középpályás a lefújás után az M4 Sport kameráinak. – Remélem, a vébéselejtezőkön visszaadja nekünk, amit most elvett. Többet érdemelt a csapat, mert mindhárom meccsen nagyon jól küzdöttünk. Nehéz most bármit is mondani. Nagyon rossz érzés így kiesni.”

Bár azokban a percekben lehetetlen volt megvigasztalni, ha néhány nap múlva belegondol, hogy milyen rövid idő alatt jutott az Eb-nyolcaddöntő küszöbéig, vélhetően a könnyeket is a mosoly váltja fel.

A szombathelyi születésű középpályás az Illés Akadémián kezdett futballozni, 2014-ben az MTK-hoz szerződött. A magyar élvonalban 2017 áprilisában mutatkozott be, s tizenkilenc esztendős volt, amikor 2019 januárjában az olasz élvonalban szereplő Genoa három és fél évre szerződtette. Abban az idényben az egyesület Primavera-csapatában szerepelt, és bár több élvonalbeli mérkőzésre is nevezték, végül nem lépett pályára. A következő bajnokságot kölcsönben a Chievónál töltötte, majd 2020 januárjában kölcsönvette a DAC. A dunaszerdahelyi együttes tavaly szeptemberben jelentette be, hogy végleg megvásárolja a Genoától, és ekkor már válogatott játékosként beszélhettek róla.

Marco Rossi sosem volt szívbajos: ahogy Szoboszlai Dominiknek és Szalai Attilának, a szlovák élvonalban szereplő középpályásnak is megadta a lehetőséget. Tavaly augusztusban postázta neki a meghívót, s a szeptemberben Törökország ellen idegenben megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1–0) már be is mutatkozott a nemzeti csapatban. Szoboszlai Dominik és Kalmár Zsolt kiesése után senkit sem lepett meg, hogy a szövetségi kapitány az Eb-re készülő keretbe is meghívta, ám ilyen meggyőző teljesítményre vélhetően senki sem számított.

A Ciprus elleni felkészülési meccsen szerzett győztes gól és a hajrában kiharcolt tizenegyes legfeljebb vállveregetést ért a világ élvonalától távol álló vetélytárs ellen. Aztán következett a kontinenstorna, amelyen korát meghazudtoló érettséggel és taktikai fegyelemmel futballozott a portugál, francia, német válogatott ellen. Az Allianz Arenában szerzett fejes gólja emlékezetes marad – ahogy több értékelésben is írták, ő az a játékos az Eb-n, aki „berúgta az ajtót”.

