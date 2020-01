Univerzális rákgyógymódot fedezhettek fel

A Cardiffi Egyetem kutatói felfedeztek egy eljárást, amely laboratóriumi tesztekben legyőzte a prosztata- mell-, tüdő- és más daganatos sejteket. A módszert klinikai vizsgálatokban, betegekkel nem tesztelték, a kutatók szerint azonban „hatalmas lehetőség rejlik benne” – olvasható a Nature Immunology című szaklap aktuális számában.

A tudósok eddig feltáratlan folyamatok után kutattak, amelyekkel az emberi immunrendszer természetes úton megtámadja a tumort.

„Esélyes, hogy minden rákos beteget meg lehet vele gyógyítani. Korábban senki se hitte, hogy ez lehetséges, most azonban kilátás nyílt egy minden páciensnek hatásos rákgyógyításra, a T-sejtek egy típusa képes lehet nagy számú rákfajta elpusztítására” – mondta el a BBC-nek Andrew Sewell kutató.

