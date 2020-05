Újra mehetnek a gyerekek fogszabályozásra

Nagyon szigorú feltétek mellett indulnak újra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott fogszabályozások.

Van, ahol már felvették a kapcsolatot azokkal, akiket az elmúlt nyolc-tíz hétben nem láttak el, de sok helyen még nem tudni, mikor folytatódhatnak a kezelések – írja a Világgazdaság.

Többek között az ország egyik legnagyobb rendelőjében – amelyben évente ötvenezer gyermek fordul meg –, a budapesti Rottenbiller utcában is csak a sürgősségi ellátás folyik, hiszen –, ahogyan Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere által megfogalmazott eljárásrend is megköveteli – a váróban nem lehet tumultus, és a kezelőkben is időre van szükség két páciens között a fertőtlenítésre – ismertette a lap.

A NEAK azt közölte a Világgazdasággal, hogy 2019-ben valamivel több, mint 1,1 milliárd forintot fizetett a 18 év alattiak fogszabályozására, míg egy évvel korábban 972 millió forintot.

Az ellátás támogatott, de nem teljesen ingyenes, a fogszabályozó eszközt ki kell fizetni, ami az alapellátásban 200-250 ezer forint lehet, míg egy magánpraxisban elérheti az 1,5 millió forintot is.

Szakemberek szerint a gyermekek csaknem 80 százaléka szorul fogszabályozásra a megváltozott táplálkozási szokások miatt.

Tavaly a NEAK országszerte 88,5 ezer gyermek fogszabályozását támogatta, a beavatkozások száma meghaladta a 834 ezret – írja a portál.

Ugyan újraindultak a fogszabályozó kezelések, de ez jóval kevesebb ellátást enged meg naponta, mint korábban

– mondta a Világgazdaságnak Szántó Ildikó, a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikájának tanszékvezetője. Általánosságban úgy látja, hogy a koronavírus-járvány miatti kezelések kimaradása nem veszélyezteti a fogszabályozási rendellenességgel kezelt betegeket.