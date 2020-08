Trunk show-val készül idén a Budapest Central European Fashion Week

Rendhagyó módon rendezik meg az eseményt.

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) szigorú egészségvédelmi szabályok betartása mellett szeptember 10. és 13. között kínál lehetőséget a magyar márkák számára, hogy szűk hazai közönség előtt ismertessék a 2020-as őszi-téli kollekcióikat a Deák Palotában – közölte a Budapest Central European Fashion Week-et (BCEFW) szervező MDDÜ.

A tervezők a Budapest Central European Fashion Week történetében először egy különleges „trunk show” keretében mutathatják be kollekciójukat – írják a közleményben.

Mint írják, az őszi esemény számos ponton rendhagyónak minősül, az MDDÜ rendkívüli szabályok betartása mellett egy szűkebb hazai közönség előtt valósítja meg a szeptemberi divathetet a többi közt Zsigmond Dora menswear, Nubu, Artista, Cako, Maison Marquise, Tomcsanyi, Alma Vetlényi, Romani, Sármán Nóra, Varga Viktória, Celeni, Elysian és Zoób Kati részvételével.

Az esemény a Young Talents Show divattervezőinek bemutatkozásával veszi kezdetét, akik a rendezvényen való szerepléssel inspiráló szakmai közegben mutathatják be tudásukat, amelyet 6 hónapos mentorálási program követ majd. A korábbi évekhez hasonlóan a Budapest Central European Fashion Week idén is változatos kiegészító programokkal várja az érdeklődőket városszerte.

A BCEFW részeként egy pop-up store, azaz egy ideiglenes üzlet is megnyitja kapuit a résztvevők előtt, így már a helyszínen is megvásárolhatók lesznek a tervezők kollekciói. A Magyar Divat & Design Ügynökség ezzel igyekszik a tervezőknek segíteni abban, hogy a járvány miatt kiesett bevételeiket pótolni tudják. Az érdeklődők szeptember 10. és 20. között tekinthetik meg a belvárosi üzlet kínálatát, ahol olyan tervezők kiegészítői is helyet kapnak, akik kiállítóként vettek volna részt az elmaradt tavaszi eseményen.

A vírushelyzet alakulása a szervezők számára is bizonytalanná teszi az elkövetkezendő időszakot, amely miatt szükségszerűvé vált a következő budapesti divathét újragondolása . Az ügynökség úgy határozott, hogy runway videók formájában, azaz online valósítja meg az októberben esedékes Budapest Central European Fashion Week-et, amely a 2021-es tavaszi-nyári kollekciókat vonultatja fel – áll a közleményben.

Mint írják, azok a tervezők, akiknek a bemutatóit ilyen formában valósítják meg, komoly lehetőséghez jutnak, hiszen az MDDÜ a nemzetközi kommunikációra is nagy hangsúlyt fektet. Az elkészült felvételeket több nemzetközi buyer, szakember és mérvadó divatmagazin számára is eljuttatja, hogy értékesítési lehetőségekhez segítse a tervezőket, valamint ezzel is hozzájáruljon, hogy a magyar divatmárkák továbbra is jelen legyenek a nemzetközi vérkeringésben. Az érdeklődők október 6-án és 7-én tekinthetik meg a kollekciókról készített tartalmakat. A magyar márkák mellett a közép-európai régió több más tervezője is bemutatkozik tavaszi-nyári kollekciójával.

Borítókép: ViktoriaVarga kollekciójának bemutatója a IV. Budapest Central European Fashion Week divathéten a Teslában 2019. november 8-án