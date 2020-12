Több mint ötszáz rászoruló gyermek karácsonyi ajándékkívánsága teljesül

A gyermekek személyes kívánságait már hetekkel karácsony előtt begyűjtötték, minden kívánságnak örökbefogadót kerestek, így minden gyermek valóban a vágyott ajándékot találja majd a fa alatt.

Bár az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Adventi Pénzadománygyűjtésének fókuszában 2020-ban is az ünnepeken túlmutató, egész éves segítségnyújtás áll, a szervezet átmeneti otthonaiban, illetve látókörében élő hátrányos helyzetű gyermekek megajándékozása idén sem marad el.

A több mint 500 gyermeket megajándékozó akciót idén is jelentős előkészület előzte meg: a Segélyszervezet a gyermekek személyes kívánságait már hetekkel karácsony előtt begyűjtötte, minden kívánságnak örökbefogadót keresett, így minden gyermek valóban a vágyott ajándékot találja majd a fa alatt. A személyre szabott ajándékok értékhatára idén is 8000 forint volt, a kívánságok örökbefogadói között pedig egyaránt megtalálhatók a kezdeményezést évekkel ezelőtt elindító Angyal vagy! csoport tagjai, illetve cégek, magánszemélyek. A szeretet.éhség. ünnepi összefogáshoz kapcsolódó ajándékozási akció teljes értéke mintegy 4 millió forint, a legvágyottabb játékok pedig idén is a babák és a sporteszközök.

Az első 34 csomagot ismert magyar sztárok adták át mai napon az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci Közösségi Pontján az átmeneti otthonban élő, illetve az intézmény látókörében élő rászoruló gyermekeknek. A járványhelyzet miatt kislétszámú, mégis ünnepi hangulatúra tervezett átadáson jelen volt Michelisz Norbert, túraautó-világkupa győztes autóversenyző, Rácz Jenő, Michelin-csillagos séf és Nagyné Faragó Boglárka, az Ökumenikus Segélyszervezet miskolci intézményének vezetője.

Az ünnep akció kapcsolódik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez. A Segélyszervezet ünnepi segélyprogramjait és egész éves rászorulókért végzett munkáját a 1353-as adományvonal tárcsázásával, hívásonként 250 forinttal lehet támogatni. Aki nagyobb összeget szeretne felajánlani és rendelkezik bankkártyával, az a www.segelyszervezet.hu oldalon egyszerűen és biztonságosan adakozhat. Lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is. A Tesco áruházakban december 24-ig 250 forintos adománykuponokat lehet vásárolni a kasszáknál, a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokban gyűjtik a pénzfelajánlásokat vagy csekken lehet adományozni.