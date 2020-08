Tizenhét évesen került profik közé az artista Gréta

Bajba került a Fővárosi Nagycirkuszban fellépő több nemzetiségű Flying Wulber Fliegende csapat egy baleset miatt. Az egyik hölgy válla meghúzódott, így pedig a lengőtrapézon nem lehet dolgozni. A 17 éves Gréta lépett fel helyette.

A baleset után két variáció közül választhattak, hogy kivel pótolhatnák a kieső szereplőt, Angliából vagy a tengerentúlról, de kiderült, hogy a járvány miatt mindkét lehetőség megvalósíthatatlan. A megoldás itthonról született meg – írja a Bors.

A karantén alatt, amíg nem voltak elő­adá­sok, ez a csoport vállalta, hogy né­hány artistaképzős fi­atallal elkezdenek gyakorolni, a tudásukból valamit itthagyni. Az egyik közülük a ti­zenhét éves Molnár Gréta volt, akinek még két éve van az iskolából, és rátermettségével kitűnt a társaságból.

Gráser József, a Fővárosi Nagycirkusz szakmai ve­zetője dobta be a nevét, és a társaság elfogadta. Gréta csütörtökön mutatkozott be a világot járó profi csapattal, a két chilei, egy argentin és egy bolgár szereplővel. Pénteken már azt a produkciót csinálta, ami az eredeti számban van.

Gyerekként nagyon sokat mozogtam. Háromévesen hoztak el először a szüleim a cirkuszba, és állítólag, amikor a lengőtrapézos szám ment, kijelentettem, hogy ezt akarom csinálni.

– mesélte a Borsnak Gréta, aki nyolc évig szertornázott, majd édesanyja javaslatára jelentkezett az artistaképzőbe.

– A work shop alatt a tizenegyedik próbálkozásomnál éreztem, hogy ez megvan: lengésből csináltam egy spárgát, ami után elkapott a partnerem a levegőben. Ezt csinálom most is, decemberig fogok velük fellépni. Fantasztikus dolog a levegőben repülni! Egyszer a bungee jumpingot is kipróbálnám – nevetett Gréta.

Borítókép: a magyar lány már háromévesen kijelentette, hogy a lengőtrapézon szeretne tornázni, mára elérte, amit akart