Tíz szupertea, amivel a legjobb bekuckózni

A tea fogyasztása egyes nemzetek fiainál a napi rutin része. A kínaiak egészségmegőrzésük egyik alappillérének tartják a zöld tea fogyasztását. Az őszi hidegben nincs is annál jobb, mint amikor a kényelmes kanapén ülve egy csésze finom, gőzölgő teával melegítjük fel testünket. Bizonyos teafajtákat jó, ha mindig tartunk otthon. Fogyasztásukkal ellenállóbbá tehetjük szervezetünket – írja a Diéta és Fitnesz.

1. CICKAFARK

A női egészségvédő gyógyteák egyik legjobbika. Fertőtlenítő, és izomgörcsoldó hatása révén kiváló a menstruációs fájdalmak, a gombás fertőzések leküzdésére, a ciklus zavarainak alternatív kezelésére. A gyomor és a bél panaszainak enyhítésére is hatásos. A változókor okozta belső nyugtalanság és bizonytalan lelkiállapot is oldható a segítségével. Akár teát, akár ülőfürdőt készítünk belőle, a növényt először is forrázzuk le, majd 5-10 percig hagyjuk állni, ezt követően fogyasszuk.

2. CSIPKEBOGYÓ

A csipkebogyó tartalmazza a legtöbb C-vitamint a kertben és vadon termő gyümölcsök közül. Tízszer annyit, mint a citrom. Betegségek után legyengült szervezet felerősítésére ajánlott, továbbá javítja az emésztést és a meghűléses tüneteket. Értékes flavonoidforrás, mely szív- és érrendszervédő hatással bír. A teán kívül lekvárt és szörpöt is készítenek belőle.

3. KAMILLA

Szinte minden panaszra orvosság. Fertőtlenítő hatása révén gargarizálva szájöblögetésre, borogatásként a szem kötőhártya-gyulladására, lemosóként bőrbetegségekre, aknés vagy zsíros, pattanásos arcbőr leszárítására alkalmas. Enyhíti a gyomorbántalmakat is, szokták ajánlani hasmenéssel, hányással járó panaszok esetén. Megfázásra, náthára, köhögés csillapítására inhalálni érdemes vele. Külsőleg is és belsőleg is tisztítja és fertőtleníti a szervezetet. Gőzöléshez a felforralt vízzel öntsünk le egy marék szárított kamillavirágot, majd legalább 10 percig törülközővel a fejünkön inhaláljunk.

4. LÁNDZSÁS ÚTIFŰ

Elsősorban a légúti betegségek ellen használatos gyógynövény. Hurut, szamárköhögés, asztma kezelésében nyújthat megoldást. Tisztítja a vért, a tüdőt, a gyomrot, ezért ajánlatos főzetét sápadt, vérszegény, veséjükre, tüdejükre panaszkodó, gyakran berekedő személyeknek fogyasztani.

5. MEZEI ZSURLÓ

A népi gyógyászat is nagyra tartotta ezt a növényt vérzéscsillapító, illetve vese-, hólyagvédő hatása miatt. A felfázásra, hólyaghurutra hajlamos személyek esetében ennek a teának a fogyasztása szinte kötelező. A fájdalmas hólyaghuruttal járó égető, szorító érzést enyhíteni lehet vele, de elsősorban a panaszok megelőzése érdekében fogyasszuk a mezeizsurló-teát.

6. CSALÁN

Kiváló fertőtlenítő, és vízhajtó. Utóbbi tulajdonsága miatt a fogyókúrák része szokott lenni, ám figyeljünk, hogy egy nap hány csészével fogyasztunk belőle. Bőséges vitamin- és ásványisó-forrás. Főzete segíthet a betegségek megelőzésében és a szervezet felerősítésében. Sok kalciumot, káliumot és C-vitamint tartalmaz. Kimerültség esetén, hangulatjavítóként is segítség lehet. Hajhullásra és korpásodásra lemosóként is alkalmazható. Tavasszal érdemes pár hétig kúraszerűen fogyasztani. Reggel éhgyomorra igyuk. Teakészítéskor egy csészényi vízhez egy evőkanál csalánlevél-zúzalékot adjunk.

7. CITROMFŰ

Szív- és idegnyugtató hatásáról ismert. Kamillateával kombinálva a gyomorégés kínzó állapotán, gyomorrontást követően, de hányinger esetén is segít. Gyakran alkalmazzák fejfájásra, alvászavarokra. A depressziós beteg kedélyállapotát is javíthatja. Nagy mennyiségű A-vitamint tartalmaz.

8. BORSMENTA

Aromás ízével frissíti a testet, és kitisztítja a gondolatokat. Serkenti az epetermelést, és helyi érzéstelenítő hatása révén fájdalomcsillapítóként is alkalmazható.

9. ROOIBOS TEA

A vörös színű tea Dél-Afrikából származik. Értékes ásványi anyagokat, kalciumot, fluort, cinket, magnéziumot, rezet és nyomelemeket tartalmaz. A rooibos tea előnye a fekete teával szemben a 0%-os teintartalom. Ennek köszönhetően a nap bármely szakában fogyasztható. Számos ízesített változatban kapható.

10. ZÖLD TEA

Egészségvédő teának is mondják, évszázadok óta fogyasztják. Kutatások bizonyítják zsíroldó hatását. Értékes vegyületei erősítik az immunrendszert, rendszeres fogyasztásával csökkenthető a magas vérnyomás. Kedvező hatást gyakorol a vérkeringésre, tágítja az ereket. Általa frissen tarthatjuk szellemünket is.