Tippek, hogyan használjuk ki alaposan az őszi szünet napjait

Hamarosan itt az őszi szünet, amit a diákok többsége érthető módon izgatottan vár. Ez a pár nap ugyanis hatékonyan segít abban, hogy a tanulók kipihenjék az iskolaév elrajtolását, és élményekkel gazdagodva, nagyobb lendülettel kezdjék meg a téli időszakot. A jól megválasztott programok az immunrendszert és a mentális egészséget is erősítik, ezért különösen indokolt az idei őszi szünetet is alaposan kihasználni, gyermeknek és szülőknek egyaránt – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Ha több napra utazna el a család, legjobb olyan helyet választani, ahol – a járványügyi előírások és korlátozások maximális figyelembevételével – házon belül és kívül is számos aktivitás vár a família összes tagjára, vagyis ahol minden korosztály megtalálja magának a szórakoztató és feltöltő elfoglaltságot. Ahol a gyerekeknek van lehetősége a játékra és mozgásra – akár hivatásos felügyelet mellett is, a szülők pedig a pihenés mellett szaunázhatnak, vagy sportolhatnak. Érdemes olyan helyet választani, ahol a Szép-kártyát is elfogadják, így a családi kasszát sem terheli meg annyira az utazás.

Jó előre tekintsük át, hol, milyen szolgáltatást kapunk a pénzünkért, hiszen lényegesen kiszámíthatóbb egy utazás költsége, ha tudjuk, hogy például az étkezésekre és a programokra sem kell külön költenünk, illetve annak is érdemes utánajárni, hogy egy-egy ajánlat a gyerekekre nézve tartalmaz-e külön kedvezményeket.

Ha csak egy-egy napos programban gondolkozunk, akkor is érdemes jó előre megtervezni, mikor mit csinálunk, melyik irányba indulunk: kalandozzunk a természetben, szervezzünk családi sportversenyt, vagy keressünk fel egy élményfürdőt. Ha nincs elég szabad napunk, akkor találjunk ki a gyerekeinknek minden napra egy-egy izgalmas küldetést, amelynek sikeres elvégzését akár nagyvonalúan díjazhatjuk is. Ilyen lehet például egy eldugott ajándék a lakásban, amihez készíthetünk kincskereső térképet, vagy egy városi attrakció felfedezése, amihez akkor jut el gyermekünk, ha megfejti az általunk összeállított rejtvényeket.

