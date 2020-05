Praktikus ötletek otthonmaradáshoz kicsiknek az M2 Gyerekcsatornától

A sorozat szerkesztői érdekes, otthon elkészíthető játékokat is mutatnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az M2 Gyerekcsatorna Maradj otthon! sorozatot indított. Amellett, hogy arra buzdítanak mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, hogy minél hamarabb találkozhassanak a barátaikkal, érdekes, otthon elkészíthető játékokat mutatnak a sorozat szerkesztői kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

„A célunk az, hogy kapcsolatban maradjunk a nézőinkkel, ezzel is támogatva biztonságérzetüket. Fel szeretnénk hívni a figyelmüket arra is, hogy a legkisebbek is tevékenyen hozzá tudnak járulni a közös védekezéshez, ahogy mindannyiunknak, nekik is vannak eszközeik: a kézmosás, a szabályok betartása, az óvatosság, vagy éppen a szórakoztató és hasznos elfoglaltságok megtalálása, arra, hogy aktívan jobbítsunk a saját és mások helyzetén” – fejtette ki Vass Éva, az M2 Gyerekcsatorna csatornaigazgatója.

Az otthon készített kisfilmek kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton láthatóak a televízióban, valamint a csatorna Facebook-oldalán és Youtube csatornáján is elérhetőek és bármikor visszanézhetők.

Emellett a Kalandposta is beindult. Itt a lehetőség a legapróbbak számára, hogy a kisfilmekhez kapcsolódó változatos témákban, például, hogy milyen gyümölcsöt ettek aznap, milyen az ő védőpajzsuk a vírus ellen, rajzokat és fotókat készítsenek. Az elkészült alkotásokat a [email protected] email címre várják a szervezők. A képek az M2 Gyerekcsatorna Facebook oldalára is felkerülnek.

„Ebben az időszakban még nagyobb szüksége van a gyerekeknek arra, hogy hozzájuk szóljunk, hogy érezzék, foglalkozunk velük, nincsenek egyedül és biztatást is kapjanak tőlünk” – kezdte Szentendrei Adrienn, a Hetedhét kaland felelős szerkesztője, aki azt is kiemelte, hogy mindig nagyon jó érzés, mikor látják, hogy élményt tudtak szerezni nézőiknek, ezért is igyekeznek minél több felületen jelen lenni.

Hozzátette: aki rövidnek találja a televíziós műsort, az utána, vagy bármikor, amikor a kedve tartja, kutakodhat az M2 Youtube csatornáján és folytathatja a filmnézést.

„A Youtube csatornánkat azért is érdemes nézni, mert ismeretterjesztő tartalma egyben szórakoztató is, tehát mindenképpen értékes filmek kerülnek a gyerekek elé, amelyek természetesen igazodnak az M2 Gyerekcsatorna ars poeticájához, miszerint biztonságosak és erőszakmentesek” – hangsúlyozta.