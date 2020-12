Óriási siker, 160 millió lépést tettek meg a magyarok!

Magyarország 86 csapattal, 384 résztvevővel és mintegy 160 millió lépéssel a második helyen végzett a szervátültetettek világjátéka helyett rendezett Egymilliárd lépés elnevezésű kihíváson – közölte a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában, melyben a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet.

Berente Judit kiemelte: a kihívást – melyben az Egyesült Államokat, Németországot és Franciaországot is megelőzték a magyarok – a pandémia miatt elmaradt, szervátültetetteknek szóló multisportversenyek helyett rendezték meg.

A résztvevők mobiltelefonra töltött applikációval számolták a lépéseket, amiket lehetett gyalogolva, futva vagy kerékpáron teljesíteni. Ezeket az adatokat hetente kellett szinkronizálni a világszövetség programjával

– tette hozzá.

Berente Judit örömét fejezte ki, hogy élsportolóik mellett olyan transzplantáltakat is sikerült aktivizálni, akik egyébként nem sportolnak rendszeresen. Hangsúlyozta: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is ajánlja a rendszeres testmozgást – hetente háromszor ötven percet szervátültetetteknek –, mert a mozgás harminc százalékot hozzá tud adni a beültetett szerv túléléséhez.

A műsorban az elnök arról is beszélt: több jótékonysági akciót is indítottak idén a transzplantáltaknak. Tavasszal ötmillió forint értékben maszkot szereztek be és postáztak nekik, később azokat segítették, akik elvesztették a munkájukat vagy nem tudnak dolgozni, karácsony előtt pedig azért indítottak gyűjtést, hogy 25 ezer forint értékű bevásárlással támogassák a nagycsaládosokat. Már 36 családnak nyújtottak így támogatást, és az akció még mindig tart – jelezte Berente Judit.

