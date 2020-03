Olvasóink többségét a hétköznapi rutinok felborulása érinti legrosszabbul a veszélyhelyzetben

Rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére a koronavírus elleni védekezés érdekében március 11-én.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

E heti szavazásunkban azt kérdeztük olvasóinktól, mi érinti őket legrosszabbul a veszélyhelyzetben.

A járvány elleni védekezés miatt korlátozásokat vezetett be a kormány: többek között beutazási tilalom lépett életbe; bezártak az iskolák, a közművelődési intézmények, könyvtárak, mozik, színházak; a vendéglátóhelyek kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva.

Kezdjük azzal a válaszlehetőséggel, amely a legkevesebb szavazatot kapta, 12 százalékot: A szembejövők arcára kiülő félelem, ha köhintek egyet.

A kormány rendeletben arra kéri a 70. életévüket betöltötteket, hogy ne hagyják el otthonukat, és ha ezt vállalják, az önkormányzat gondoskodik az ellátásukról. Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy az életbe lépett intézkedések legfontosabb üzenete, hogy aki teheti, az maradjon otthon.

A voksolók 16 százalékát az érinti legrosszabbul a veszélyhelyzetben, hogy nincs hova kimozdulniuk, ráadásul a családtagjaikat sem ölelhetik meg.

A koronavírus terjedését jelentősen lehet csökkenteni az egyéni védekezéssel. Ne piszkáljuk a szemünket, orrunkat, szánkat alapos kézmosás előtt. Ne fogjunk kezet egymással, ne öleljük meg egymást, és ne adjunk puszit. A kezünket naponta sokszor alaposan mossuk meg meleg vízzel, szappannal. Tartsunk távolságot a többi embertől, legalább egy-másfél métert.

A szavazók 32 százaléka úgy gondolja, nem is olyan rossz, hogy végre lelassult kicsit az életünk.

Több országban jelentős mértékben csökkent a légszennyezettség a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások után.

Szavazó olvasóink többségét – 40 százalékát – az érinti legrosszabbul a veszélyhelyzetben, hogy felborultak a jól bejáratott, hétköznapi rutinok.

Ahogy az az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján is elhangzott, elegendő élelmiszer áll rendelkezésre a boltokban, felesleges felhalmozni egyes árucikkekből. A tömeges felvásárlással megnehezítjük egymás életét, és a bolti dolgozókét is, akik roham tempóban igyekeznek újratölteni a lecsupaszított polcokat. A gyógyszertárak, dohányboltok nyitva tarthatnak, de az ő és a vásárlók érdeke is, hogy ne tömegesen álljunk az üzletekben, ezért létszámkorlátozást vezettek be a legtöbb helyen. Kényelmetlennek tűnhet az utcán sorba állni, de most ennél sokkal fontosabb, hogy minél kevésbé veszélyeztessük egymás egészségét.

Borítókép: kezét fertőtleníti egy vásárló a pécsi vásárcsarnokban 2020. március 18-án