Nincs több marhahúsos recept

Ezentúl nem fognak közzé tenni marhahúsos recepteket, tippeket az Epicurious nevű gasztronómiai oldalon – írja a V4NA hírügynökség. A döntésre azért jutottak, mert egy fenntarthatóbb irányba akarják terelni a főzést, ehhez pedig az kell, hogy ne egyenek az emberek marhahúst.

Az Epicurious közleménye szerint most sokan azt hihetik, hogy ők bosszú hadjáratot indítottak a marhák ellen, vagy azok ellen, akik fogyasztanak marhahúst. Ezt azonban tagadják, és döntésüket azzal magyarázzák, hogy annak inkább bolygó-párti jellege van, nem pedig marha-ellenes. A weblap arra is felhívta a figyelmet, hogy tulajdonképpen az egész élelmiszer-rendszerrel van gond a Földön, ami miatt már szinte egyik választás sem tökéletes.

Today we announced that Epicurious is cutting out beef. It won’t appear in new Epi recipes, articles, newsletters, or on social. This isn’t a vendetta against cows or people who eat them. It’s a shift about sustainability; not anti-beef but pro-planet. https://t.co/yQ8PrtChtE

— epicurious (@epicurious) April 26, 2021