Mitől lesz igazán jó a kovász?

A karanténban sokan elkezdtek kenyeret sütni – olyanok is, akik azelőtt még sosem csináltak hasonlót. A jó kovász azonban nem csak annyiból áll, hogy összekeverjük a lisztet egy kis vízzel.

A Ridikül Ormós Gabriellától, a Kovász Labor blog tulajdonosától kért tippeket, melyeket csütörtökön magunk is hasznosíthatunk a Ridikül tízórás közvetítése előtt/közben , mely során élőben követhetjük, hogyan is kel meg a kovász. Kezdés reggel 9-kor.

A szakértő először is tisztázta az alapfogalmakat és elmagyarázta az élesztős és a kovászos kenyér közötti különbségeket. Mint mondta, az élesztő fogyasztása önmagában nem káros az egészségre, de a bolti kenyerekhez sokszor silány alapanyagokat, rossz minőségű liszteket és adalékanyagokat használnak: egy átlagos pékségben alig pár óra alatt elkészül egy pékáru. A boltokban kapható egyébként kovászos kenyér is, de az sem feltétlenül úgy készül, mint a házi változat.

Amikor a koronavírus kapcsán a boltokból eltűnt az élesztő, sokan elkezdtek érdeklődni a természetes kovász iránt. Maga a kovász szó is magyarázatra szorul, mivel a Magyar Élelmiszerkönyv szerint a kovász liszt, víz és élesztő elegye, ezt használja a sütőipar, ezért találunk „kovászos” kenyeret a hipermarketekben is. Én ezt inkább élesztős előtésztának, öregtésztának nevezném, élettani hatása köszönőviszonyban sincs a természetes vadkovásszal. Utóbbi alkotóeleme ugyanis kizárólag liszt és víz, és a gabonában valamint a levegőben lévő tejsavbaktériumok és vadélesztő gombák hatására létrejövő fermentáció kelti életre

– idézték a Kovász Labor megálmodóját.

Egy egyszerű kovászos kenyér elkészítése során a tészta legalább 6-8 de akár 48 vagy 60 órán keresztül is érik, ez idő alatt a tejsavbaktériumok reakcióba lépnek a tésztában található szénhidrátokkal és fehérjékkel és bontani kezdik őket. A kovász hatására sok olyan szénhidrát is lebomlik, amit az élesztő nem bont le, illetve a tejsavbaktériumok a glutén lebontását is megkönnyítik, tulajdonképpen előemésztik az emberi szervezet számára