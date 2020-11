Megrázó videó hívja fel a figyelmet a gyermekek modern kori feláldozására

Nem szűntek meg az ősi időket idéző gyermekáldozatok, csupán átalakultak: a modern kori gyermekáldozatok az abortusz áldozatai, erről készített sokkoló videót egy abortuszellenes szervezet.

A társadalom egyik legmegosztóbb témájáról, az abortuszról készített sokkoló videót a Choice42, egy kanadai abortuszellenes szervezet – hívta fel a figyelmet a V4NA hírügynökség. A videó szerint napjainkban is léteznek gyermekáldozatok, és amiként régen, ma is igazolják és ünneplik ezeket.

A kisfilm bemutatja, hogy a történelem során az egyes kultúrákban miként volt jelen a gyermekáldozat szokása: a jobb termésért vagy csak egy-egy isten kedvéért végeztek a csecsemőkkel. Azonban „nincs új a nap alatt”, hívják fel rá a figyelmet többször az alkotók.

A Choice42 szerint ugyanis a gyermekáldozatok még ma is léteznek: csak manapság a csecsemőket az abortusz során áldozzák fel, mutatja a videó.

A nők „feláldozzák” meg nem született gyermekeiket, csak már nem egy istenségnek, hanem a pénzért, a hírnévért, a hatalomért, a kényelemért vagy a munkahelyért.

A videóban a szervezet sokkoló képekkel mutatja be, hogy ma már nem tűzbe dobják a gyerekeket, mint régen, hanem kiéheztetik vagy megmérgezik őket az anyaméhben, esetleg összeroppantják a koponyájukat. Ezt manapság már „választásnak” hívják és ünneplik, pedig a Choice42 szerint valójában továbbra is a gyerekeket áldozzák fel az emberi kapzsiság érdekében.

Az abortuszt pedig amellett, hogy ünneplik, a jelek szerint forszírozzák és reklámozzák is. Erre az egyik példa éppen a sok embert elérő közösségi médiában található meg. A Caldron Pool hívta fel rá a figyelmet, hogy az Instagramon elérhető egy olyan filter, amely köszönetet mond az abortuszért.

So I went onto Instagram to verify this and sadly it’s 100% true. Instagram has released a face filter called ‘Thank god for abortion’ and there’s a stack of people uploading all kinds of nasty pictures. What a sad sad world we live in. pic.twitter.com/V92E3go7hq — Evelyn Rae (@_evelynrae) November 14, 2020

A filter önmagában is sokakat megdöbbentett, vannak azonban olyan képek is, ahol gyerekek arcára rakták rá azt. A filter egyébként a Thank God for Abortion nevű abortuszpárti szervezet számlájára írható, akik örömmel jelentették be korábban a megjelenését.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon #thankgodforabortion (@thankgodforabortion) által megosztott bejegyzés

Az Egyesült Királyságban egy durva jelenségről számoltak be az édesanyák. A Positive About Down Syndrome (PADS) riportja hívta fel a figyelmet arra, hogy a szigetországban számos esetnél próbálják rávenni az orvosok az édesanyákat az abortuszra, ha a gyerekük Down-szindrómás.

Emma Mellor elmondta a szervezetnek, hogy a terhessége során körülbelül 15 alkalommal ajánlották fel neki az abortuszt. Még a 38. héten is arról beszéltek neki, hogy ha megváltoztatná a döntését a szülés napján, csak szóljon. Azt mondták neki a kórházban, hogy még akkor sem késő, a terhességet egészen addig meg lehet szakítani, amíg a gyermek nem kerül bele a szülőcsatornába.

Nicola Sparrow is már bőven a terhessége végén járt, a 37. hétben, amikor megtudta, hogy másnap megindítják nála a szülést. A kórházban még ekkor is azt mondták neki, hogy dönthet úgy, hogy nem akarja a babát. Az édesanyának felajánlották, hogy ha a gyermeke légzés nélkül születik, vagy gondjai akadnak vele, akkor ha akarja, nem segítenek rajta, csak ott hagyják.

A PADS felmérése szerint a megkérdezett nők 69 százalékának ajánlották fel az abortuszt, miután kiderült, hogy Down-szindrómás gyermeket hordanak a szívük alatt. Ráadásul az anyukák 46 százaléka számolt be arról, hogy miután megmondták, hogy nem akarnak abortuszt, az orvosok mégis megkérdezték, nem változott-e meg a véleményük.

A szervezet szerint a probléma abban rejlik, hogy az édesanyáknak nem adnak elegendő információt a Down-szindrómás gyerekekkel való életről. Sokan emiatt is döntenek inkább az abortusz mellett, ezek azonban előítéletes és idejétmúlt nézetek, főleg az orvosok részéről, mutatott rá Nicola Enoch, a PADS alapítója.

Kapcsolódó cikkünket a Down-szindrómás életek értékességéről ide kattintva tudja elolvasni.