Komoly bírság vár a Tisza virágzásának megzavaróira

A kérészek két órát sem élnek, kétéves, a folyó medrében történő bebábozódás után kelnek életre, az igen látványos násztánc és a párzás után lerakják a petéiket, majd elpusztulnak – innen ered a kérészélet rövidségére utaló mondás is.

Az idei száraz nyárelő következtében hamarabb indult be a Tisza virágázása is. Védett rovarfaja, a „tiszavirág”, azaz a kérész rajzását a rendőrök és a természetvédelmi őrök közös szolgálatok során ellenőrzik. Idén június 13-ától tilos a folyón 15 km/h sebességnél gyorsabban haladni, tilos az állatfaj bárminemű, véletlen elpusztítása is, 150 000 forint bírsággal sújtható a szabályok megszegője – írja a Magyar Nemzet.

Nagy Gábor, a Hortobágyi Nemzeti Park természetőre évek óta óvja és vigyázza a kérészek virágzását, ilyenkor a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőreivel együtt szállnak vízre június 13-ától két héten át minden este. Két motorcsónakkal, ellentétes irányban ellenőrzik a folyót és a Tisza-tó környékét. A szakértő, a Tisza minden titkát ismerő, természetimádó rendészek szerint idén a forró június eleji időjárás következtében hamarabb indulhat be a Tisza virágzása, a kérészek az átlagos időpontnál két héttel korábban keltek ki hároméves, a folyó medrének falában töltött álmukból. A különleges, védett, a világon egyedülálló rovarok rajzása gyönyörű látványt nyújt a természet, a Tisza szerelmeseinek.

Tavaly az intenzív a tiszavirágzás időszakában, 2019. június 12–21. között a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a fokozott ellenőrzés során 235 főt igazoltattak. A természeti jelenség zavarása miatt 35 embert figyelmeztettek. 32 esetben szabtak ki bírságot szabálysértés miatt, ebből öt esetben hajóvezető sértette meg a tiszavirágzás idejére hozott sebességkorlátozást.

A kérészek rajzása, vedlés-átváltozása, násztánca, az utódok petéinek lerakása nagyon gyors lefolyású. A rendőrök és a természetvédelmi őrök feladata, hogy senki ne zavarhassa a tiszavirág rövid életét, a következő nemzedék is gyönyörködhessen ebben az egyedülálló természeti jelenségben.

A rendőrség statisztikái szerint évek óta akad jogsértés a Tisza virágázása idején, mindig akad olyan motorcsónak-vezető, aki nem tartja be a sebességkorlátozást. Ha belehajt egy kérészrajba, több tucat rovart pusztíthat el. A horgászok is szeretik a kérészt, a Tisza őshonos nemes halfajtája, a kecsege szinte csak a kérészre harap. A horgászok előszeretettel gyűjtik a kérészeket a rajzás idején, de a természetvédelmi jogszabályok alapján az elhullott egyedek begyűjtése is külön engedélyhez kötött.

A pecásoknak fel kell készülniük arra, hogy a Tisza virágzása során az ellenőrzés alá vont sporthorgászok csalijait is megvizsgálják.

A jogszabály egyetlen rovar természetvédelmi értékét is 10 000 forintban állapította meg. A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedének elpusztítása. Engedély szükséges védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához. Szabálysértést követ el és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rovarból csak egy példányt is szándékosan elpusztít. A rendőrök és a természetvédelmi őrök vigyáznak a rovarok keltetőhelyeire is; aki ezt a telepet rombolja le, már nem szabálysértést, hanem bűncselekményt követ el. Ez érvényes arra is, aki jelentős mennyiségű egyedet (eszmei értékét figyelembe véve tíz darabnál többet) gyűjt be.

Idén a koronavírus-fertőzés miatti veszélyhelyzetből adódóan a Hortobágyi Nemzeti Park nem hirdet szakvezetéssel egybekötött, tiszavirágzást megfigyelő túrákat. Egyéni túrákra, vízi túrákra van csak lehetőség, leginkább a Tisza-tó környékén.

A park munkatársai folyamatosan adnak majd hírt, hogy a Tisza melyik szakaszán éppen hol tart a kérészek rajzása, folyamatosan figyelik a folyót, hogy a legelső kérészek megjelenésétől tudják értesíteni a túrázókat.

Idén ebben a speciális helyzetben is igyekeznek a tiszavirágzás szempontjából legjobbnak ígérkező napokat kiválasztani. A park honlapján megadott információk segítségével bárki igazi természetbúvárként vehet részt a természeti jelenség folyamatának megfigyelésében.

2013 júniusában a Tisza csongrádi szakaszán egy motorcsónak vezetője megszegte a kérészek rajzására vonatkozó sebességkorlátozást és a megengedett érték háromszorosánál gyorsabban hajtott bele egy rovarrajba. A sporthajót vezető 33 éves budapesti férfinak nem volt szerencséje, mutatványát többen észlelték, képen is rögzítették, ezek alapján a rendőrök a feljelentést követően percek alatt azonosították a hajót. A jogsértő nem is tudta, mit csinál, a rovarok tetemeitől sem tisztította meg motorcsónakja orrát és fedélzetét, ez elég bizonyíték volt a súlyos, bűncselekmény kategóriájába tartozó jogsértésre. A természetvédelmi bírság mellett a bíróság pénzbüntetésre ítélte, valamint két évre bevonta a kisgéphajó vezetésére jogosító engedélyét, újra kellett vizsgáznia, így ez a kaland kétmillió forintba került.

Borítókép: tiszavirágok (Palingenia longicauda) a Tiszán, Nagykörû közelében 2017. június 18-án