Kiosztották a Kincses Kultúróvoda díjakat

„Hiányod bennünket még mindig nagyon éget, Rád gondolunk most is, kik szerettünk Téged. Utánad azóta is fájó könnyet ejtünk, amíg élünk, Téged soha nem feledünk. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesapánk, nagyapánk, apósunk és rokonunk, KOVÁCS VENDEL fertődi lakos búcsúztatója és hamvainak végső nyugalomra helyezése 2020. július 17-én, pénteken 15 órakor lesz a soproni Árpádházi Szent Margit-templomban. Kérjük, hogy szerettünktől csak egy szál virággal búcsúzzanak. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérnénk. Gyászoló család

„Hirtelen mentél el, köszönni sem tudtál, örökre lecsuktad csillagszemed. Vigyázunk az álmodra, te csak aludjál! Kedves Édesanyánk, Isten Veled! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyósunk és rokonunk, SZILÁGYI PÉTERNÉ szül. Németh Éva csornai lakos életének 72. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. július 16-án 15 órakor lesz a csornai Őrangyal-temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útján elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LAKATOS JÁNOSNÉ szül. Farkas Mária életének 78. évében csendesen elhunyt. Egy jó emberrel kevesebben lettünk. Köszönet a velünk együttérzőknek. Gyászoló családja

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendesen, mert én a szívetekben élek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapánk, fiam, testvérem és rokonunk, KELEMEN ISTVÁN életének 47. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz az újrónafői temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Megpihen a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagyapa, bánatos családodnak most az őrangyala.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett férjem, testvérem, édesapánk és nagyapám, HORVÁTH JÁNOS a volt AQUA áruház dolgozója életének 58. évében, súlyos betegségben elhunyt. Temetése 2020. július 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-szabadhegyi Szabadi úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, megpihent a szív, mely értünk dobogott. Könnyes az út, mely hozzád vezet, örökké őrizzük emlékedet.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Szeretett Nagymamánk, PINTÉR ISTVÁNNÉ Teri néni méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után, életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. július 16-án, csütörtökön 15 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Gyászoló szerettei

„Nem hagytál itt minket, csak előrementél, szereteted szívünkben örökké él. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett feleségem, lányom, édesanyám, testvérünk, nagynénénk és rokonunk, SZALAY ATTILÁNÉ szül. Tóta Magdolna életének 63. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később gondoskodunk. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban velünk éreznek. Gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek. (Juhász Gyula) Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága feleségem, édesanyánk, nagymamám, anyósom, VARGA LÁSZLÓNÉ 74 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2020. 07. 17-én, pénteken 14 órakor lesz a győr-nádorvárosi köztemető új ravatalozójában. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, örökre elmentél. Szereteted szívünkben örökké él. Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KLEIZER JÓZSEF életének 81. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása szentmisével egybekötve 2020. július 16-án 15 órakor lesz a kapuvári Szent Kereszt-temető kápolnájában. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és fájdalmunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Úgy volt ő jó, ahogy volt; ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt; bárcsak volna, bárcsak lenne még! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GOMBOS KÁROLYNÉ szül. Pintér Judit 68 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. július 16-án, csütörtökön 16 órakor lesz a nyúli temetőben. Lelki üdvéért engesztelő szentmisét 15.15 órakor tartunk a helyi templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

„Úgy volt ő jó, ahogy volt; ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt; bárcsak volna, bárcsak lenne még! Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága férjem, édesapánk, nagypapánk, dédikénk, apósunk, testvérünk és rokonunk, MADARÁSZ GYÖRGY a győri piac Gyuri bácsija 80 éves korában, házasságának 60. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2020. július 17-én, pénteken 10 órakor lesz a győr-révfalui temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló család

DOBI LÁSZLÓNÉ Pigler Erzsébet halálának 12. évfordulójára. ,,Csillag volt, mert szívből szeretett, mi úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké ott marad. Soha el nem múló szeretettel emlékeznek: szerető férje, lánya, fia, menye, unokái, dédunokái

Fájó szívvel emlékezünk BOGNÁR BALÁZS halálának 14. évfordulóján. Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél. Ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints az itt maradt bánatos szívekre. Bánatos Édesanyád és fiad Dávid

Fájó szívvel emlékezünk, FEKETE LÁSZLÓNÉ szül.: Sárközi Irén halálának 4. évfordulójára Még fáj, s talán örökre így marad, de mindig velünk leszel az idő bárhogy is halad. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, őrizzük emléked, nem fogunk feledni! Szerető férjed, fiaid és családjai

Fájó szívvel emlékezünk édesapánk KONDICS ATTILA halálának 5. évfordulójára. Emlék, hála, szeretet, örökre összeköt bennünket. Szerető lányaid: Dominika és Debóra