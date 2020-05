Ki alkotta az új koronavírust?

Kínai kutatók a múlt héten bejelentették: erős bizonyítékot találtak arra, hogy az új koronavírus természetes eredetű és nem laboratóriumból kiszabadult, ember alkotta vírus. Az emberek egy része azonban – beleértve döntési helyzetben lévő politikusokat – továbbra is meg van győződve a vírus mesterséges voltáról, esetleg valamilyen kusza összeesküvés-elméletben betöltött szerepéről.

Kínai szakemberek múlt hétvégi eredményei szerint a SARS-CoV-2 vírussal közeli rokonságban áll a denevérekben található RmYN2 jelű vírustörzzsel, és ez a törzs igen magas szintű azonosságot mutat az új koronavírussal a genom 1ab régiójában – olvasható a Vasárnap Reggel cikkében. Az új koronavírushoz hasonlóan ezt a törzset is a többszörös aminosav-kötődés jellemzi a fehérjetüske S1 és S2 alegységeinek összekapcsolódásánál. Ez határozott bizonyítékkal szolgál arra, hogy az ilyen kötődés természetesen mehet végbe a koronavírusok evolúciója során.

A mostani bizonyíték és a kutatók azon korábbi felfedezése, hogy az új típusú koronavírus törzsének szekvenciája 99 százalékban megegyezik a tobzoskákban található vírus genomjával, erős bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az új koronavírus nem laboratóriumból szabadult ki.

A kínai kutatók (és állami szervek) gyakorlatilag a világjárvány kitörése óta igyekeznek cáfolni a rendre fel-felbukkanó összeesküvés-elméleteket, amelyek szerint a vírust maga Kína hozta létre, laboratóriumi körülmények között. A miértre számos vad teória létezik. Az orvosi Nobel-díjas francia orvos, Luc Montagnier például áprilisban azt állította, hogy a kínai Vuhan város laboratóriumában fejlesztették ki az új típusú koronavírust. „A szóban forgó laboratórium 2000 óra rengeteg kutatást végzett a koronavíruson, már a vírusra szakosodott” – jelentette ki Montagnier. A tudós a CNEWS csatornának nyilatkozva azt mondta: „Ez a vírus nem fejlődött ki természetes úton, ez egy profi munka. De nem tudom, azt milyen szándékkal és céllal tették.”

Az amerikaiak csaknem 30 százaléka, azaz majdnem egyharmada szintén meg van győződve arról, hogy az új típusú koronavírust egy laboratóriumban állították elő

– derül ki a Pew Research Center friss, május eleji felméréséből. Ezen belül a Pew által megkérdezett felnőttek összesen 23%-a véli úgy, hogy a vírust direkt és ártó szándékkal állították elő.

Trump szerint laborból szökött ki a vírus

Nem csoda: Donald Trump amerikai elnök januárban kijelentette: „betekintett olyan jelentésekbe, amelyek szerint az új koronavírus a Vuhani Virológiai Intézet laboratóriumából szökött el”. A Washington Post információi szerint az amerikai titkosszolgálat évek óta figyeli a vuhani kínai állami labor ténykedését. Amerikai diplomaták már 2018-ban – miután látogatásokat tettek a Vuhani Virológiai Intézetben – figyelmeztették Washingont az ottani hiányos biztonsági intézkedésekre és a gyengekezű vezetőségre.

Az egyik jelentésükben azt írták: aggodalommal töltik el őket a denevérek koronavírusaival folytatott kísérletek, amelyek a SARS-járványhoz hasonló veszéllyel fenyegetnek.

Egy másik, sokak szerint szintén Trump által kiszivárogtatott jelentésben megjelentek olyan spekulációk is, hogy a SARS-CoV-2-t kifejezetten biológiai fegyverként fejlesztették ki a kínaiak. Ezen elmélet szerint ha nem is szándékosan alakították ki a vírust, esetleg véletlenül kiszabadulhatott. Ami tény: a gócpontként és a járvány kiindulópontjaként ismert vuhani piac közelében két fertőző betegségekkel foglalkozó intézet is van. Az is tény, hogy a vuhani labor legálisan foglakozott koronavírussal, kutatásaik eredményeit nemzetközi szaklapokban is közzétették.

Az 5G terjeszti a kórt? Az új generációs mobilhálózati technológiával kapcsolatos elmélet hívei már fizikai atrocitásokat is követtek el teóriájuk nevében: Nagy-Britanniában több mobiltornyot is megrongáltak, felgyújtottak az összeesküvés-hívők. Az elmélet alapját az a véletlen korreláció adja, hogy Vuhan volt az egyik első város Kínában (50 másikkal együtt), ahol az 5G-t széles körben bevezették. Iránban, ahol az egyik legtöbb megbetegedés van a világon, egyáltalán nincs 5G. A kórokozót amúgy sem terjesztheti egy elektromágneses hálózat.

Kína az USA-t vádolja, az oroszok Peking mellé álltak

Az amerikai vádak ellenében Vlagyimir Putyin orosz államfő ezúttal is Hszi Csin-ping kínai elnök segítségére sietett és alaptalannak nevezte a Kínát ért vádakat. Peking és Moszkva összezárása viszont még kevésbé nyugtatta meg a teória nyugati híveit. A konzervatív amerikai FOX Newsnak egy republikánus szenátor és egy képviselő is bevallotta: ők szinte biztosak abban, hogy a koronavírust Kína fejlesztette ki, hogy tönkre tegye gazdasági riválisait, többek közt az Egyesült Államokat.

Kína sem sokat késett a média válaszával: az országban a mai napig több helyi lap is az Egyesült Államokat vádolja, hogy egy olyan vírust fejlesztett, amely kifejezetten kínaiakat támad.

Zshao Lidzsian, a kínai külügyminisztérium szóvivője nyíltan is megvádolta az Egyesült Államokat azzal, hogy „lehet, hogy az amerikai hadsereg” volt az, aki „Kínába hozta” a koronavírust.

A WHO öt szemmel vizsgálódik

A WHO, mintha megérezte volna a cáfolat fontosságát, már február elején összeállított egy kutatócsoportot a koronavírussal kapcsolatos tévhitek eloszlatására. A feladata az, hogy a tudományos tanulmányok bizonyítékalapú összefoglalói alapján megbízható tényekkel lássa el a WHO-t, és megfelelő alapot biztosítson a döntések meghozatalához. A WHO szerint így hatékonyabban fel lehet lépni a közösségi felületekről ömlő összeesküvés-elméletek és a hamis információk ellen. Azonban

az „öt szem”-nek is hívott hírszerzési együttműködés egyetlen tagja, beleértve az Egyesült Államokat, sem tudott semmilyen bizonyítékot szolgáltatni a német hírszerzésnek arról, hogy tényleg egy vuhani laboratóriumból szabadult volna el a koronavírus

– szivárogtatták ki a német védelmi miniszternek készített hírszerzési jelentést ma a Der Spiegelnek.

A Reuters által is kivonatában közölt jelentés tehát gyakorlatilag lerombolja azt a Donald Trump amerikai elnök által hetek óta épített, hétvégi interjúban általa és külügyminisztere által is felerősített sztorit, miszerint bizonyítékaik vannak arról, hogy a vuhani laborból szabadult el a vírus, azaz gondatlanok voltak a kínai hatóságok. Donald Trump és Mike Pompeo állításával szemben tehát a jelek szerint se az amerikai, se a brit, kanadai, ausztrál és új-zélandi hírszerzésnek nincs erről a témáról bizonyítéka.

Bill Gates előre látta a járványt? Bill Gates 2015-ben egy Ted Talkon beszélt arról, hogy a világ nincs megfelelően felkészülve egy nemzetközi járvány kezelésére, bár nem nevezte meg sem Vuhant, sem a koronavírust, sem a járvány dátumát, sokan tényként kezelik, hogy a Microsoft-alapító pontosan megjósolta a mostani világjárványt. Egy összeesküvés-elmélet egyenesen azzal vádolja, hogy ő fejlesztette ki és terjesztette el az új típusú koronavírust a világban. Az elméletet egy youtuber, Jordan Sather találta ki, aki felfedezte, hogy Gates alapítványa közvetetten már 2015-ben szabadalmaztatott egy koronavírus-vakcinát.

A német védelmi miniszter Annegret Kramp-Karrenbauer számára készült német jelentés végkövetkeztetése ezért az, hogy Trumpék Kína-ellenes élű állításai valójában csak elterelik a figyelmet arról, Amerika milyen hanyagul kezelte a világjárványt, ami a tengeren túl másfél hónap alatt 22 milliós munkanélküliséget okozott és több tízezer halálos áldozatot szedett az előrejelzések szerint pedig augusztusig ez a szám duplázódni fog.

